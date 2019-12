La escuela rural mejora la educación aragonesa

No mejoramos. De hecho, según los resultados del último Informe PISA, los alumnos españoles han empeorado sus resultados en matemáticas y ciencias. También los aragoneses han ido a peor, aunque seguimos estando por encima de la media de los países de la OCDE y del país. Y uno de los factores que nos permiten estar por encima de la media es la escuela rural. Comunidades como la nuestra o como Castilla León la potencian y obtienen mejores resultados que otros territorios que no lo hacen como Andalucía o Extremadura. "No es que los alumnos castellanos sean más inteligentes que los andaluces. La clave está en la personalización de la educación, es más importante que haya un profesor para ocho o diez alumnos aunque sean de diferentes niveles, que un docente para veinte del mismo curso". La relación la establece el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas.

Hay que invertir de forma decidida, porque es otro de los factores que contribuye a reducir ratios y potenciar apoyos educativos. Pero no es el único. Planas apuesta por extender el modelo más personalizado de la escuela rural a todo el sistema educativo. "La enseñanza con veinticinco alumnos recibiendo todos juntos las mismas esneñanzas es un modelo ya muy sobrepasado, y seguimos con los mismos parámetros y los mismos erróres de la escuela del siglo XIX y así no podemos avanzar"

Necesitamos mejorar

Los resultados del Informe Pisa, a pesar de mantenernos en buena posición precisan de una buena reflexión. Por eso Planas aprovecha además la ocasión para lanzar un mensaje claro, a nuestros polícos inmersos en debate estériles y en la modificación o sustitución de las leyes educativas. "Deberíamos dejar los debates sobre enseñanza pública o concertada, o religión sí o religión no, y deberíamos tomarnos en serio el tema de la educación". Porque Planas asegura que "llevamos muchos años de retraso, no solamente no avanzamos al ritmo de los países de nuestro entorno, estamos retrocediendo".