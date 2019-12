El veratense Andrés Pérez, campeón del mundo

Cintura estrecha, hombros anchos, simetría en las extremidades, forma de ‘equis’. El veratense Andrés Pérez ha tenido que renacer de sus propias cenizas en hasta tres ocasiones para convertirse en uno de los culturistas de moda del ámbito nacional e internacional dentro del culturismo atlético, una modalidad en la que además de la musculatura prima la estética.

En la rama de culturismo atlético, este veratense se ha proclamado este año campeón del Mundo WABBA Mr. Universo en México, ha sido plata en el Olympia Internacional Hércules WABBA en Italia y bronce en el Olympia Internacional CIBB y la Copa de España WABBA. Éxitos que suma a los que ya acumulaba antes de 2019, con el título de campeón de España AEFF (Olimpia Nacional) en 2012, y medallas de plata en el Olimpia Nacional AEFF de 2011 y el Campeonato de Andalucía AEFF de 2011.

Mientras sus amigos y compañeros disfrutaban del deporte con el fútbol, el baloncesto o el balonmano, Andrés cambió este último, que practicaba en las escuelas deportivas municipales de Vera, para meterse en el gimnasio con la finalidad de coger masa muscular. Ya en la Universidad de Granada, donde estudió Arquitectura Técnica, conoció a alumnos de INEF que terminaron de llevarle hacia el culturismo.

Apenas alcanzada la mayoría de edad, debutó en un campeonato provincial IFBB en la categoría novel, siendo cuarto clasificado, y un año después ya fue segundo en Almería y tercero andaluz, aunque pese a este prometedor arranque “lo dejé un poco abandonado porque tampoco vi una evolución buena y pensaba que no valía para esto”.

Solo abandonó la competición, no el entrenamiento, pero se centró en sus estudios. Pero tras ir a ver un campeonato en el que participaba un compañero volvió a prepararse para ser campeón. “En ocho meses fui subcampeón de España en la modalidad AEFF y di el paso por primera vez al Campeonato del Mundo en 2011, siendo décimo”, recuerda. Por motivos económicos y falta de esponsorización tuvo que renunciar al Mundial del año siguiente después de haberse proclamado, ya sí, campeón nacional. La casualidad quiso que su pareja, a la que había conocido un año antes, se proclamara también ese año campeona de España.

Con la crisis económica golpeando duro, Andrés abrió un negocio de suplementación a la vez que comenzó a preparar unas oposiciones para bombero, teniendo que aparcar nuevamente en 2012 la competición, que retomaría cuatro años más tarde, en 2016. Pero la puesta a punto “no salió bien” y tras ser solamente sexto en un campeonato autonómico lo dejó por tercera vez.

En 2018 se produjo el tercer resurgir de este culturista veratense. “Cambié todo mi sistema de entrenamiento y de dieta” y en trece meses hizo el Campeonato de España, que le dio acceso a los internacionales y fue segundo en Italia en la federación WABBA y campeón del Mundo en México, también en WABBA.

Madera de líder

Ahora, Andrés ha encontrado el respaldo económico necesario para poder afrontar 2020 con plenas garantías, en el que priorizará “las competiciones internacionales”. “Ahora estamos en diciembre, que es el mes de rebote, donde el cuerpo está receptivo a todo después de llevar un tiempo estresado con una dieta estricta; es un momento muy bueno para coger masa muscular sin descansar en el entrenamiento hasta Navidad”, explica.

En el periodo navideño sí descansará de la dieta. “La gente se piensa que los culturistas solo comemos pollo y arroz, pero un culturista inteligente come carne, pescado, legumbres, pastas o verduras de todo tipo; lo que no comemos son fritos”, cuenta.

“El culturismo no lo veo como un deporte. Es una forma de vida. Tienes que priorizar el descanso, la alimentación y el entrenamiento y ser una persona muy disciplinada para llevarlo durante muchos meses”, explica Andrés Pérez, para quien “el culturismo aporta disciplina, esfuerzo y constancia y mantenerte siempre regular, también fortaleza y seguridad; me ordena mucho la vida y a mí me gusta tener mi vida planificada”.

En contra, la visión que se tiene desde fuera. “En otros países, a los culturistas se les considera más que atletas y se les presta la atención que merecen, pero aquí realmente no se le da la importancia que tienen”, lamenta. Y recuerda: “Los grandes culturistas son empresarios o gente que tiene carrera. Nadie se para a pensar que el culturista por excelencia, quien cambió el mundo del culturismo, fue deportista, actor, político y empresario: Arnold Schwarzennager