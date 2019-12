Darwin Núñez: "Con Guti vamos cada vez a más"

Va a más en el Almería y madurando en el equipo rojiblanco de Guti. El delantero uruguayo, Darwin Núñez, está cada día más feliz de rojiblanco y adaptándose a las mil maravillas a una categoría muy exigente como la Segunda División.

El ex-jugador de Peñarol fue protagonista en el partido del pasado sábado en el Estadio de los Juegos Mirandés ante el Mirandés; pasó por la zona mixta para analizar el encuentro de la jornada 19 y su actuación con gol: “Estoy muy contento por el gol y ojalá podamos seguir así en los siguientes partidos”, fue el primer mensaje del delantero del conjunto almeriense.

¡Qué bonito es el fútbol con una remontada y la afición entregada, de fiesta!: “Es lindo ganar un partido así, como se hizo ante el Mirandés. No me gusta ni perder ni empatar, siempre ganar en el fútbol, aunque siempre un empate o una derrota sirve para trabajar durante la semana los errores que se han producido para que no vuelvan a pasar, eso lo tenemos muy claro en el vestuario. Con Guti estamos haciendo las cosas muy bien, semana a semana; queremos y vamos a ir a por todas hasta el final. Estuvimos muy enchufados en el partido después de la expulsión de César de la Hoz, fuimos un gran equipo en todos los sentidos, y eso es muy bueno. El trabajo del equipo está siendo fundamental”.

El Almería vivió cinco minutos mágicos nada más comenzar la segunda parte para poner el 2-1 en el marcador en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: “El míster nos dijo lo que iba a pasar, y sucedió lo que él comentó. Entramos con otro chip, se notó”.

“Cada vez voy a más, como el equipo, como todos los que formamos la plantilla del Almería. Me toca trabajar bastante en los paridos y aporta también a la hora de defender con mis compañeros. El delantero está para hacer goles, pero cuando no llega no debo desesperarme porque el gol llega. Estoy muy contento por el gol”.

Muy agradecido al apoyo de la afición rojiblanca durante las 19 jornadas que se han celebrado: “Es una pena que la grada no esté más cerca del terreno de juego, pero se escucha el aliento de nuestros seguidores y estamos muy contentos porque tenemos una gran afición, no fallan nunca. Gracias”.

¿Cómo lleváis la presión? “No podemos confiarnos con los 35 puntos, estoy es muy largo. Yo sigo con la presión, pero todos porque queremos subir a Primera División”, responde el ‘9’.