A concurso la licitación de las obras del búnker de radioterapia de Lanzarote

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, anunció hoy lunes en comisión parlamentaria el inicio de la fase de contratación de las obras de la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, el conocido como búnker de radioterapia. La publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público se realizó el pasado jueves 5 de diciembre y conllevará que los trabajos se inicien en el primer trimestre de 2020 si el procedimiento de contratación se completa dentro de los plazos habituales.

Cruz Oval resaltó que “en los últimos meses hemos dado un impulso considerable a esa unidad que necesita Lanzarote, trabajando sin vender humo” y recordó los 586 casos de cáncer diagnosticados en 2019 “y una franja, de entre 291 y 350, que requieren traslados al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria para recibir radioterapia”.

En ese sentido, la consejera de Sanidad matizó que “este servicio estará destinado exclusivamente para aquellos casos que no corren peligro”, mientras que para aquellos pacientes que requieran de una intervención el Hospital Doctor Negrín continuará siendo su centro de referencia, ya que “estamos hablando de una cuestión de seguridad, no de comodidad. En las isla no capitalinas hay que conjugar el recibir tratamiento lo más cerca posible con el elemento de la seguridad asistencial”.

El importe de licitación de las obras será de 2.220.676 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses. La superficie total de la nueva Unidad será de 538 metros cuadrados, que incluirán 2 consultas, área de trabajo profesional, área de apoyo administrativo, salas de espera, búnker donde se situará el acelerador lineal con su zona de control y sus correspondientes apoyos técnicos y las áreas específicas del personal.