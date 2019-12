La Justicia da la razón a Gloria Moreno y la absuelve del delito de falsedad

Según informa el TSJC, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a la sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Lanzarote G.M.G. de los delitos de falsedad y calumnias que le imputaban el fiscal -en referencia a las falsedad- y la acusación particular –de ambos tipos penales-, por denunciar internamente que uno de sus subordinados alertaba a los cazadores furtivos de pardela cenicienta en el islote de Alegranza, al norte de Lanzarote.

El fiscal pedía cuatro años de prisión, y la acusación particular, dirigida por el subordinado aludido, seis años.

La Sala declara probado que la acusada emitió el informe que señalaba a su subalterno como colaborador con los furtivos, pero entiende que este documento no puede ser constitutivo de delito. “Su contenido puede no ser certero, pero tampoco cabe tildarlo de inveraz”, dice el Tribunal, “pues no existe base probatoria indicativa de esa necesaria discrepancia que debe existir entre la realidad y lo descrito o narrado. Se trata sin más del resultado de un quehacer profesional que bien puede resultar discutido, pero que en modo alguno puede servir de base para acreditar la mutatio veritatis [transformación de la verdad], esencia objetiva del delito de falsedad”. El fallo es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Moreno fue la Sargento que acabó con la caza ilegal de aves protegidas en Alegranza. Gracias a su trabajo, premiado por diferentes colectivos animalistas, resultaron condenadas más de una decena de personas en Lanzarote por un delito contra la fauna. Esta práctica, según su propia declaración en el juicio celebrado contra ella por "falsedad en documento oficial", era en realidad una tapadera para esconder el narcotráfico en el Archipiélago Chinijo. Además, según la versión de Moreno, los furtivos contaban con la connivencia de un agente de la Guardia Civil en Lanzarote, acusado de dar soplos a los furtivos. Fue precisamente este agente, Miguel Ángel Padial, quien denunció a Moreno por "falsedad" en documento oficial. Ahora el TSJC da la razón a Gloria Moreno y la absuelve de estos delitos.