Acude a urgencias en Lanzarote y le dan el alta "por fallecimiento"

Una joven acudió a las urgencias del Centro de Salud de Valterra por un dolor en el costado. "La verdad es que me atendieron muy bien, a pesar de esperar unas tres horas. Eso no es raro, porque es lo habitual", explica la afectada. "Lo quiero denunciar públicamente porque no quiero que le pase a más gente", explica la afectada a SER Lanzarote. "Mi sorpresa es cuando llego a casa y me pongo a mirar el informe médico, donde pone que el motivo del alta es por FALLECIMIENTO", explica. "¡Qué fuerte!, así va la sanidad en Lanzarote", concluye. El curioso suceso no pasó de ser un aparente error en la redacción del informe sin mayores consecuencias para la afectada.

