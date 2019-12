Manu Molina: "Que nadie dude de nosotros"

Manu Molina, centrocampista de la Real Balompédica Linense, analizaba la derrota encajada en Algeciras y que ha dejado tanto dolor entre los aficionados del conjunto blanquinegro. 'La gente de La Línea está muy dolida pero tenemos que tener la cabeza fría, corregir lo que hicimos mal y seguir porque cada semana tienes una revancha y esta semana nos viene una de las mejores plantillas hechas para ascender como la del Córdoba'. 'No dudo que la afición estará con nosotros, han pasado cosas en el partido, sí, pero se queda ahí porque esto sigue y tenemos que ganar el domingo', añadía el medio que se sinceraba en los micrófonos de la Cadena SER evitando mirar a las penurias y preparar desde ya el compromiso ante el Córdoba.

'Ningún equipo había sido superior a nosotros, el domingo nos ganaron en intensidad y es lo que le ha fastidiado a la gente, pero que nadie dude de nosotros porque no vamos a bajar los brazos', resaltaba el onubense que lamenta esa ocasión desperdiciada en el minuto 15 y que pudo cambiar el signo del partido. 'Ellos no tuvieron ocasiones claras para decir que nos dieron un baño pero el penalti nos fastidió y aunque lo intentamos el balón no quiso entrar y ya no se jugó nada', expresó.

La dimensión del partido es algo que Manu Molina ya comienza a entender. 'Se vive muchísimo, sabemos lo que es, hay que recapacitar para la vuelta y esperemos que cuando lleguemos estemos donde debemos estar y es un partido muy bonito donde las aficiones lo viven muchísimo, hay que dar lo mejor de todos nosotros porque llevamos un escudo y nunca lo podemos dejar por los suelos porque todos queremos ganar y sacar provecho de ello', afirmó.

Toca levantarse y Córdoba y San Fernando serán las dos próximas balas de una Balona que tiene que levantarse. 'Me encantan que vengan estos dos partidos después de perder con el Algeciras, son muy importantes, son rivales que lo están haciendo muy bien y si queremos luchar con ellos hay que demostrar lo que somos y dar lo máximo de cada uno'. 'Hay que tener tranquilidad, reflexionar porque la vida sigue y el domingo se tiene que ver si el equipo tiene ese coraje y ambición de estar donde queremos y nadie va a bajar los brazos', concluyó.