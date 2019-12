Celia Antón, un oro en humildad

La gratitud es otra de las cualidades de Celia Antón. La atleta arandina volvía demostrarlo tras su desilusión en el reciente Campeonato de Europa de Cross, en Lisboa. La ribereña no pudo concluir la prueba y en un gesto de gratitud quiso pedir disculpas a toda la afición a través de su perfil personal de Instagram. Esta es la reflexión:

No sabéis cuanto me duele este DNF -descalificación-. Ni la sensación al cruzar la meta por la izquierda.

Durante las tres primeras vueltas he arriesgado y peleado por los puestos de medalla, pero lo he pagado caro; vaciándome en el intento, he corrido hasta que no he podido dar un metro más.

Estoy en forma, pero visto lo de hoy; está claro que no lo estaba para luchar con las mejores en este tipo de circuito.

Así que la palabra de hoy es: lo siento.

Lo siento por mis compañeras sub 23 y por el equipo nacional.

Por mis entrenadores y todo mi tándem.

Por la sorpresa de los arandinos.

Por toda la gente que animaba desde el circuito y desde las pantallas de casa.

Por los que siempre competís conmigo y estáis ahí.

Por los que esperabais un poco más de mí.

Os pido disculpas. Pero de verdad, que hoy no tenía nada más.

Me duele mucho, pero se me pasará. Y gracias a todos por los mensajes de ánimo, porque con ellos se me pasará más rápido ♥️

#SiempreFuertes #PasiónPorCompetir #TeamESP

El análisis de Higuero y Noe Álvarez

Más allá del apoyo incondicional de todos los aficionados ribereños, dos de los grandes atletas de la capital ribereña, Noe Álvarez y Juan Carlos Higuero, han analizado, este martes en El Banquillo de la SER, la actuación de Antón.

Ambos han coincidido en un aspecto, "haber llegado con un cross más", afirmaba Álvarez, al tiempo que el medallista internacional añadía "poder haber participado en Alcobendas", debido a la similitud y exigencia del trazado madrileño, muy similar al lisboeta. Dos opiniones desde la experiencia como atletas, pero desde el desconocimiento de la preparación real de los entrenadores de la ribereña.

Dejando atrás la cita, ambos han sido ambiciosos de cara al futuro poniendo sobre la mesa los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a los que Celia Antón aspira. La duda que planteaban ambos era "en el 1.500 o en el 5.000", manifestaba Higuero. Mientras Noe apuesta claramente por la prueba mayor "yo me mojó, iría a los 5.000" porque como apunta Higuero es la actual plusmarquista nacional en la distancia.