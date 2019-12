Archivado el recurso de José Blas contra el Ayuntamiento por no convocar la comisión del alumbrado navideño de 2016

El Juzgado Contencioso- Administrativo número 3 de Cádiz ha archivado el recurso que interpuso el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, por el retraso del consistorio en la convocatoria de la comisión de investigación que tenía por objeto controlar y revisar la ampliación del alumbrado navideño en 2016.

El Ayuntamiento de Cádiz firmó, en las navidades de 2016, un convenio con Eléctrica de Cádiz para que la empresa municipal se hiciese cargo de una ampliación de la iluminación en diversas calles de la ciudad. Una decisión ante la que el PP se mostró disconforme, alegando incluso que podría vulnerar el pliego de condiciones, y llevó el asunto ante la Fiscalía.

Posteriormente, el 28 de julio de 2017, el pleno municipal acordó que se crease una comisión de investigación para dilucidar si el procedimiento administrativo que llevó a cabo el consistorio para aumentar los exornos navideños en la calles incurría en alguna ilegalidad.

Tras el acuerdo plenario, y ante la dilación a la hora de convocar la comisión de investigación, José Blas Fernández presentó el recurso contencioso-administrativo que ahora ha sido archivado y que denunciaba “la inactividad administrativa del Ayuntamiento de Cádiz”.

No fue hasta abril de 2019 cuando se convocó la comisión por primera vez, pero el propio Partido Popular de Cádiz impugnó la convocatoria por considerar que no se adecuaba a lo votado en el pleno y que no se trataba de una comisión de investigación, sino de control.

Un mes después, en mayo de 2019, se convocó de manera definitiva y se constituyó la comisión de investigación, que fue presidida, por cierto, por el ya exconcejal Juan Manuel Pérez Dorao.

Esa intención de convocar la comisión y su definitiva convocatoria es la referencia que toma el Juzgado Contencioso-Administrativo nº3 de Cádiz y la jueza para dictaminar que “se cumplen las pretensiones del demandante”, como consta en el auto al que ha tenido acceso Radio Cádiz. Es decir, que se ha ejecutado lo que demandaba en última instancia José Blas Fernández, por lo que ha decretado el archivo de la causa.

Además, el tribunal declara terminado el procedimiento “sin que se aprecie infracción manifiesta del ordenamiento jurídico en el comportamiento administativo”, y en el auto señala que “no se aprecia temeridad ni mala fe en la parte demandada -el Ayuntamiento de Cádiz-“ por lo que tampoco le condena a pagar las costas causadas.

Incluso el propio José Blas Fernández se ha mostrado conforme ante el archivo de la causa según señala el auto. “Por la parte recurrente se ha presentado escrito en el que manifiesta que han sido satisfechas extraprocesalmente sus pretensiones e interesa el archivo de las actuaciones”. La decisión judicial evita, por tanto, el juicio, aunque aún cabe el recurso de reposición contra dicha resolución.