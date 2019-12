La UJI participa en el desarrollo de las primeras pajitas 100% biodegradables

El Grupo de Polímeros y Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I en colaboración con el Laboratorio de Nuevos Materiales y Nanotecnología del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IATA-CSIC) han desarrollado conjuntamente con la empresa Ocenic Resins, S.L. una formulación plástica apta para fabricar pajitas para bebida 100% biodegradables en el medio ambiente. Se trata de las primeras pajitas desarrolladas en base a un plástico llamado polihidroxialcanoato (PHA).

Los PHA son generados de forma natural por algunas bacterias cuando se las somete a condiciones controladas de alimentación. Por tanto, se trata de un material totalmente renovable, no proveniente del petróleo y completamente natural. Adicionalmente, estos plásticos se pueden obtener dando de comer residuos a las bacterias; de esta manera no solo no requieren de petróleo para su fabricación, sino que permiten valorizar residuos que de otra forma habría que tratar (reduciendo aún más su huella de CO 2 ). Al tratarse de plásticos sintetizados de manera natural por seres vivos (como por ejemplo la celulosa presente en las plantas, la quitina presente en hongos o en insectos o las proteínas), su desintegración en el medio ambiente tiene lugar de forma espontánea, pudiendo servir de alimento, por ejemplo, a las mismas bacterias que lo producen.

Según Luis Cabedo Mas, investigador responsable del proyecto, además de las ventajas medioambientales «las propiedades de estos materiales son excelentes para la fabricación de productos de un solo uso y envases alimentarios». Así, las pajitas fabricadas con este material resisten perfectamente los líquidos calientes sin alterar el sabor de la bebida (a diferencia de las de papel). En cuanto a la viabilidad industrial, hay que resaltar que este material se puede procesar mediante las tecnologías de fabricación actuales, lo que lo hace técnicamente muy atractivo para las empresas del sector. Muestra de ello es que la empresa Ocenic Resins, S.L. ya está fabricando industrialmente estas pajitas y, con toda probabilidad, en breve se encontrarán disponibles comercialmente.