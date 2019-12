Primera derrota en la Basketball Champions League para el Iberostar Tenerife en la pista del Nizhny Novgorod por 75-72 en un encuentro marcado por la ausenia de Marcelinho Huertas quien aquejado de problemas físicos no disputó minutos en el mismo y en el que los locales fueron capaces de anotar con mucho acierto a pesar de tener el cuadro isleño la última posesión para llevar el encuentro a la prórroga.

El primer acto fue de dominiio visitante con Shermadini mandando en las zonas y aportando ocho puntos junto a Alex López al frente de la dirección debido a los problemas físicos de Huertas a quien Vidorreta decidió reservar. El base tinerfeño fue autor de seis puntos en este cuarto mientras que por el cuadro visitante Brown y Willis daban oxígeno al conjunto del Volga con Astapovic y Komolov generando buen trabajo tanto en defensa como en ataque. El primer cuarto acabó muy nivelado aunque con ventaja de los visitantes de tres puntos (23-26).

La segunda unidad era la que saltaba al parquet en el inicio del segundo acto con Alberto Cabrera de base aunque el vinculado se fue rápido al banquillo tras hacer dos faltas consecutivas, siendo una de ellas antideportiva. Los aciertos del conjunto ruso desde la línea de tres puntos fueron determinantes para que el Nizhny terminara por dar la vuelta al marcador. Dos de Komolov y uno de Babourin valieron para que el cuadro local tomara el control en el marcador que motivó el tiempo muerto de Txus Vidorreta (36-33 Min. 15), quien ordenó el retorno de Shermadini para buscar el dominio bajo los aros. Un acierto de Brown que alcabzaba los trece puntos daba al equipo ruso ventaja de seis puntos (41-35) ante el júbilo del público local, obligando al técnico visitante a volver a poner al cinco inicial sobre el parquet. Determinante la aportación de Salin quien con dos tiros libres mas una triple, acercaba al electrónico al cuadro isleño, pero una triple de Astapovic devolvía ventaja de cuatro puntos al equipo de Zoran Lukik.

El tercer cuarto estaba plagado de despropósitos, y fruto de ello el bajo marcador en el parcial de los cinco minutos con un pobre 2-3 a favor del cuadro visitante, aunque la acción polémica del tercer acto vino a raiz de una falta sancionada a Alberto Cabrera que Vidorreta protestó para ser sancionado con técnica y que ponía seis arriba al Nizhny (49-43). Para colmo de males, los colegiados muy meticulosos con el cuadro tinerfeño sancionaron una nueva falta antideportiva muy dudosa a Alex López, lo que devolvió la ventaja máxima de siete puntos al conjunto ruso (60-53) en la recta final del cuarto al que se llegó con el marcador de 60-55.

El último cuarto empezaba cual pesadilla con dos aciertos del equipo ruso que agudizaba los problemas del Iberostar Tenerife con una nueva falta de Shermadini, y que generaba una nueva máxima para el Nizhny de nueve puntos (64-55) con apenas un minuto disputado, lo que coincidia con la eliminacion de Vinnik quien tenía atado en corto al center georgiano visitante. Brown quería dar la puntilla y anotaba una triple a la que respondía Dani Díez con otro acierto más allá del 6,75 y que seguía ajustando el marcador (66-60. Min 34). Gankevich seguía el camino de Vinnik al caer eliminado y al Canarias se le abría la posibilidad de meterse en el encuentro aunque eran muchos los errores no forzados que protagonizaba el cuadro isleño con dieciséis pérdidas.

Los últimos cinco minutos los afrontaba el equipo local con siete puntos de ventaja (69-62) y Vidorreta ponía toda la carne en el asador. Una triple de Suárez acercaba a cuatro al conjunto isleño para posteriormente ver como Shermadini firmaba su segundo dos mas uno consecutivo, convirtiéndose en la pesadilla de los locales y acercando a un punto al Iberostar (69-68) con tres minutos por jugar. La décima asistencia de Alex López fue para un Fran Guerra que daba el control del partido a los tinerfeños y metía el miedo en el cuerpo a los de Zoran Lukik. (69-70). Brown devolvía la ventaja con un nuevo acierto a 1'40" para el final (71-70) y Salin fallaba una bandeja con la izquierda en el siguente ataque. Pero no iba a fallar Antipov en el siguiente ataque para poner tres arriba a los locales con cincuenta segundos por disputar (73-70). El ataque aurinegro se fue de nuevo al hierro aunque el del Nizhny también, siendo objeto de falta Santi Yusta a veinte segundos para el final. El jugador cedido por el Real Madrid anotaba sus dos tiros libres aunque hacía falta sobre Brown, el mejor jugador del conjunto ruso en el partido que no fallo y anoto desde el 4'60 (75-72). El último ataque fue para que Alex López tuviera dos opciones de empatar desde la línea de tres pero no acertó, generando la primera derrota del cuadro isleño en la competición europea. El conjunto aurinegro recibirá en la próxima jornada al Mornar Bar montenegrino el próximo martes.