Los Apicultores que lo perdieron todo por la DANA no reciben ningún tipo de ayuda

Apicultores de la Vega Baja y el Camp d'Elx se han visto sacudido por un duro golpe. Pese a tener sus explotaciones aseguradas y haber perdido, en muchos casos, el total de sus colmenas como consecuencia de la DANA, se han encontrado con que las ayudas del Ministerio solo cubren a aquellos damnificados con seguro contratado con el Sistema Nacional de Seguros Agrarios.

La singularidad del caso apícola hace que estos 18 productores se vean obligados a contratar seguros multirriesgo con entidades privadas que llevan incluidas clausulas como robo, transporte o responsabilidad civil. El resultado es que estos productores se han contrado con que su compañía privada Helvetia Compañía Seguros se está escudando en la premisa de "catástrofe natural" para rechazar la cobertura de los siniestros alegando que los daños debería cubrirlos el consorcio.

Paradójicamente, el Consorcio de Compensación de Seguros tampoco se hace cargo porque estos daños se incluyen en el Sistema de Seguros Agrarios Combinados.

Desde ASAJA denuncian que la compañía Helvetia Compañía Seguros comercializa un seguro no consorciable, ya que incluye los daños por lluvias y agua entre sus garantías, pero para no indemnizar a los apicultores, se han aprovechado de la situación de "zona catastrófica". ASAJA informa que, si no se resuelve esta situación con la mayor brevedad, denunciarán a la compañía por las vías legales que correspondan por el engaño al que se ha sometido a los apicultores.