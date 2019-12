Vicent Torres: "Marí Ribas no me comunicó que iba a presentarse para liderar la FSE, tiene otros avales"

El que ha sido Secretario General de la Federación Socialista de Ibiza hasta su dimisión en octubre pasado, Vicent Torres, adelanta que no será ni siquiera delegado en el próximo Congreso del partido que se celebra a finales del próximo mes de enero.

Torres dice que desde que dio un paso al lado con su marcha no quiere interferir en el futuro del partido y explica que está “conforme” con el paso dado por Marí Ribas para ser Secretario General. De hecho, cree que no habrá más candidaturas para optar a este puesto. En cualquier caso apoyará aunque sea desde fuera a los aspirantes para que la formación cuente ya con una dirección definitiva. "Me llevo bien con todos en el partido y apoyaré a los que se presenten aunque no creo que haya más candidaturas".

Vicent Torres explica que Marí Ribas no se ha puesto en contacto con él para darle cuenta de su decisión. Resta importancia a este hecho ya que entiende que el actual presidente de la Gestora cuenta con otros avales dentro del partido tal y como ya anunciamos y que van desde Rafa Ruiz, pasando por Sofía Hernanz o Pilar Costa. Explica que "tampoco tenía porque hacerlo".

Torres se aparta de cualquier decisión del partido, pero seguirá en su puesto de portavoz del grupo socialista en el Consell de Ibiza.