"Fichar por este club es un reto para mí"

Manu Lebrón ha entrenado este martes por primera vez con sus nuevos compañeros en La Granja y posteriormente ha sido presentado como nuevo jugador del Xerez CD.

El central de 32 años, se muestra “encantado” con su llegada al equipo azulino, “es un reto para mí llegar a un histórico como este club”, decía ante los periodistas. Aunque ha jugado regularmente con en Rota esta temporada, el año pasado sufrió una grave lesión que le impidió jugar el pasado curso deportivo cuando jugaba en el Arcos, “ahora estoy bien, en verano, me preparé con un entrenador personal, tuve varias ofertas y me decanté por la del Rota. Allí jugué siete partidos, me lesioné con el aductor y jugué hasta ahora”.

No quiso profundizar sobre su salida sorprendente del Rota, “son cosas que pasan”, aseguró escuetamente. Espera ayudar con sus nuevos compañeros al equipo, “vengo a un vestuario sano, con ganas e ilusión, están fuertes a pesar de los problemas económicos. Soy un futbolista muy intenso dentro del campo, me considero un jugador agresivo y veterano, claro, por la edad”.

Lebrón aseguró que es un futbolista “muy competitivo,para mí esto no es un hobby, aunque tengo mi trabajo y puedo compaginarlo. No vengo aquí a echar el rato, me lo tomo como un trabajo más. Me lo tomo con mucha ilusión y prevalece el estar cerca de casa y de la familia y los niños. Insisto, el reto es ilusionante”.