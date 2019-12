La hiperplasia prostática benigna, presente a partir de los 40

La próstata es una glándula que produce el líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Su agrandamiento es común en casi todos los hombres cuando van envejeciendo. Al proceso generalmente se le llama hiperplasia prostática benigna (HPB). No es un cáncer y tampoco aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. En realidad, no se conoce la causa real del agrandamiento, pero sí se sabe que todos los hombres lo experimentarán si viven lo suficiente: está presente en muchos mayores de 40 años, y prácticamente todos los que superan los 80 tienen esta afección. Si en un adulto joven el tamaño de la próstata (incluso su forma) es similar al de una castaña, en un anciano el tamaño puede ser ya el de un limón. A medida que la glándula aumenta, obstruye el flujo de orina en la uretra, lo que incrementa la función de la vejiga. Con el tiempo el problema se agrava y, con frecuencia, la vejiga no llega a vaciar toda la orina, lo que podría derivar además en infecciones y problemas renales.

El médico puede sospechar un caso de hiperplasia benigna de próstata basándose en los síntomas tras realizar una exploración física. Al palpar la próstata durante un examen rectal, el médico generalmente puede determinar si está agrandada. También buscará nódulos, que pueden indicar la presencia de cáncer. En la actualidad existen diversas vías para tratar la enfermedad, tanto por medio de medicamentos como a través de cirugía. Hoy despejamos todas las dudas con el doctor Lorenzo Armenteros