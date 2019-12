Un Lugo más peatonal

Recientemente el Concello de Lugo daba a conocer los resultados de un estudio encargado por el área de Movilidad, gestionada por el BNG, para reordenar el tráfico en la confluencia de la Avenida de la Coruña con la Ronda de la Muralla. El estudio, que servirá para ir dibujando el programa de movilidad que se pretende desarrollar en Lugo, avala la construcción de una gran rotonda que agilice la circulación en ese punto, con el objetivo último de la peatonalización de la Ronda de la Muralla, algo que no será posible en ningún caso hasta que la 2ª Ronda sea una realidad.

Con la peatonalización en 2020 de Quiroga Ballesteros, tan sólo las calles Montevideo y Bolaño Rivadeneira serían vías no peatonales en el casco histórico, con la excepción del acceso a los parkings por la Rúa do Teatro. En el próximo año el servicio de bus urbano experimentará también varias mejoras: entrarán en funcionamiento nuevas líneas que permitirán una frecuencia no superior a los quince minutos en la Avenida de la Coruña, y se implantará el sistema SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación de la flota de autobuses urbanos) que mantendrá informados a los usuarios en tiempo real sobre los horarios de llegada de los autobuses urbanos tanto en las paradas como por sms o internet.

Hoy hablamos con el Teniente de Alcalde del Concello de Lugo, Rubén Arroxo.