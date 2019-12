Más de 2500 firmas por un Centro de Salud

Alaejos, Castronuño, Villafranca de Duero, Sieteiglesias de Trabancos, Castrejón de Trabancos y Torrecilla de la Orden inician presentan más de 2500 firmas solicitando a la Junta que inicie las obras de un nuevo complejo sanitario en la zona.

Más de diez años lleva esperando la zona de Alaejos la construcción de un Centro de Salud adaptado a los nuevos tiempos. En aquel momento se prometió un nuevo centro sanitario, el Ayuntamiento cedió un espacio, pero la llegada de la crisis lo paralizó. Lo último que se supo es que, durante la campaña electoral, se colocó un cartel anunciando la inmediatez de unas obras que aún no han comenzado. Por ello, los municipios afectados presentarán mañana estas firmas de una zona básica de salud que comprende Alaejos y otros cinco municipios con una población de en torno a los 4000 habitantes. Se asegura que el actual centro de salud se encuentra en una situación lamentable y que, tras la cesión por parte del Consistorio hace dos años y medio de un nuevo edificio, las reformas y la construcción aún no ha llegado. Eso sí, esperan que los planes que tiene la nueva consejería no afecten a los que ya existían para este centro de salud.

Con la petición, a través de las firmas, esperan que se inicien las obras de construcción de un nuevo Centro de Salud, un espacio que estaría situado en el actual Centro Cívico del municipio, en un lugar muy bien comunicado para la accesibilidad de los habitantes de Alaejos, Castronuño, Villafranca de Duero, Sieteiglesias de Trabancos, Castrejón de Trabancos y Torrecilla de la Orden.

No es esta la única reclamación sanitaria que tienen estos municipios ya que, aseguran, también están sufriendo carencias de personal sanitario en algunos momentos.