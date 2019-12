"Superhéroes sin capa"

Hoy quiero hablarles de un grupo de seres humanos maravillosos. No suelen ocupar tiempo en los informativos, no salen habitualmente en la televisión, ni en las portadas, no buscan salir en la foto ni ningún tipo de protagonismo.

Es más, he podido comprobar en las últimas semanas que les gusta más pasar desapercibidos porque no quieren aplausos ni reconocimientos.

Si. Hablo de esta pequeña gran legión de personas que forman parte del voluntariado. Y hablo concretamente de las que forman parte del voluntariado en Palencia.

Y hablo con conocimiento de causa porque la realización de un video por encargo de la Plataforma del Voluntariado de Palencia, que se estrenará el próximo día 13 en un acto en el LECRAC, me ha permitido conocer a muchas de las personas que colaboran, de forma totalmente altruista en las 21 asociaciones que integran esta Plataforma.

Y sencillamente me han hecho sentir muy pequeña porque ellos son seres muy muy grandes.

He conocido a personas voluntarias de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las condiciones, con todo tipo de trabajos pero que comparten una misma filosofía de vida: entregar parte de su tiempo a los demás sin esperar nada a cambio.

Y en esta sociedad nuestra en la que todo tiene precio y en la que lo material es tan importante me parece que esto tiene un valor añadido muy especial.

Todas las personas del voluntariado a las que he entrevistado coinciden en algo. Todas afirmaban, “ Eva...no te equivoques , recibimos mucho más de los damos”. Incluso uno de ellos me explicó con todo lujo de detalles la base científica de esta afirmación. Al parecer “ayudar“ a los demás permite desactivar las respuestas al estrés y activar hormonas como la oxitocina, también conocida como la hormona de la felicidad. Ayudar de forma altruista es, por tanto, beneficioso para nuestra salud mental y para nuestro bienestar general. Mejora nuestra confianza y nuestro optimismo y promueve cambios fisiológicos en el cerebro que nos conducen a ser más felices.

Además ser conscientes de que hay personas en situaciones peores que la nuestra nos permite tomar perspectiva sobre nuestra vida y verla con más positivismo lo que conlleva una disminución de los sentimientos y sensaciones negativas, como la ira y la agresividad fortaleciendo incluso nuestro sistema inmune.

Son solo algunas ventajas de decidir regalar nuestro tiempo formando parte del voluntariado. ¿Se apuntan?

Vaya por delante mi aplauso, mi enhorabuena, mi admiración y mi reconocimiento.

No llevan capa, ni antifaz, ni vuelan, ni pueden atravesar paredes o acabar con los malos pero son capaces de modificar la vida de otras personas con los pequeños gestos que realizan cada día.

Así que para mi son mis auténticos superhéroes y superheroínas.