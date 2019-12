Un detenido en Palencia en una macroperación internacional contra la pornografía infantil

El Cuerpo Nacional de Policía ha arrestado a 33 personas de once países, entre ellas a cuatro en Castilla y León, uno de ellos en Palencia, dentro de una macrooperación internacional contra la pornografía infantil en once países de tres continentes diferentes. En España, han detenido a 17 personas y otras nueve más han sido investigadas, la mayoría de ellos menores de edad, por almacenar y distribuir pornografía infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los detenidos compartían material pedófilo junto a otros contenidos de violencia extrema, llegando a elaborar 'stickers' en los que se observaba cómo menores de edad muy pequeños eran abusados sexualmente. La operación Chemosh, que ha durado 26 meses, ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en colaboración con Interpol, EUROPOL y los cuerpos policiales de Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, India, Italia, Pakistán, Perú, Reino Unido y Siria.

En Palencia se detuvo a uno de los pocos varones adultos no adolescentes, un varón de 32 años que incitaba a otros miembros del grupo a realizar los hechos investigados mientras que él únicamente descargaba los archivos que otros compartían.

La operación Chemosh se planteó desde un primer momento no sólo como un golpe contra la pornografía infantil en chats de habla hispana, sino como un intento de evitar que jóvenes españoles tuvieran contacto con material pedófilo o con personas peligrosas que pudieran tratar de pedirles material propio autogenerado. Para tales objetivos, ha sido fundamental la colaboración entre España y los distintos países implicados, con la importante mediación de Interpol y EUROPOL.

Los detenidos en España pertenecen a todos los estratos sociales y culturales y no se adaptan a un perfil concreto, salvo que todos ellos son varones y que en su mayoría son jóvenes. Dada esa juventud, y atendiendo a criterios según la gravedad de los hechos cometidos, en ocasiones se ha optado por no detener a los implicados, sino tomarles exploración como investigados no detenidos en unión de sus tutores legales. La mayor parte de los investigados tenía sus terminales de telefonía móvil a nombre de sus progenitores, por lo que ellos también fueron investigados previamente para descartar su implicación.