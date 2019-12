El surrealista vuelo Barcelona-Santander que hace tiempo dando vueltas hasta que abre el aeropuerto

En estos días en los que el cuidado del planeta cobra especial importancia ante la celebración en Madrid de la cumbre del clima COP25, Ryanair mantiene un vuelo semanal que une Barcelona con Santander que no es compatible con la preocupación del medio ambiente.

El vuelo sale cada lunes de Barcelona a las 6.10, tarda aproximadamente una hora, así que a las 7.10 horas ya está listo para aterrizar en la capital cántabra. Sin embargo, el vuelo está obligado a dar vueltas y vueltas sobre Cantabria porque el aeropuerto de Santander no abre hasta las 7.30 horas. No hay nadie en la torre de control, no hay personal en tierra y por tanto, el vuelo no puede aterrizar.

Por ejemplo, este lunes 9 de diciembre, según informa en Twitter la Asociación Parayas, el avión procedente de Barcelona llegó "puntual", a eso de las 7.31, y solo tuvo que dar "una vuelta extra". Cuentan esta Asociación de Amigos del Aeropuerto que la velocidad habitual del avión es de 690 km/h y ayer no pasó de los 620 km/h, para tardar más en llegar y ajustar así los tiempos de llegada a Santander.

Durante ese periodo de tiempo de espera, mientras da vueltas, llegando a consumir casi mil litros de keroseno y emitiendo más de dos toneladas de CO2

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Manuel Diego Muriedas, de la Asociación de Amigos del Aeropuerto de Parayas. "Aquí hay un precedente, que es el de la ruta Madrid-Santander que le pasaba exactamente lo mismo hace unos cuantos años", explica.

Manuel Diego Muriedas aseguraba que ellos han seguido el vuelo a través de una aplicación llamada Fly Radar y explicaba que este avión que empieza haciendo la ruta Barcelona-Santander-Barcelona, luego hace la ruta Barcelona-Milán(Bérgamo)-Barcelona. Después hace Barcelona-Valladolid-Barcelona y por último Barcelona-Sevilla-Barcelona. Unos planes de viaje que hacen difícil el retraso del primer vuelo del día hasta Santander.