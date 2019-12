Los usuarios del tren piden mejoras en el servicio y en los accesos a la estación del AVE

Un numeroso grupo de usuarios del tren de alta velocidad se han reunido en la estación Segovia-Guiomar con representantes de los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento de Segovia para trasladarles algunas de sus inquietudes.

A través de un escrito este colectivo ha reivindicado una serie de mejoras en el servicio ferroviario y en los accesos a la estación.

Éstas son las principales demandas de los usuarios del tren :

Pasamos a exponer nuestras dos principales preocupaciones:

Mayores frecuencias y plazas disponibles.

1. Solicitando al ADIF/RENFE la implementación lo más rápidamente posible, de una nueva frecuencia hacia Madrid, compartida como todas las frecuencias con otras ciudades, que en este caso sería con Valladolid, y que pasara por Segovia a las 6.30 am. Con esta nueva frecuencia tendríamos una alternativa para poder llegar a nuestros trabajos si no tuviéramos plaza en el tren de las 7:00, posibilitaríamos que nuevos usuarios pudieran utilizar esta frecuencia porque por su lugar de trabajo en Madrid no llegan a tiempo en la actualidad y tienen que desplazarse en autobús, y tendríamos mas horarios de conexiones con otros trenes en Atocha y aviones en Barajas.

2.- Solicitar al ADIF que implementen en su web/App que los abonados podamos utilizar en los 60 minutos anteriores a la salida o paso de los trenes, de las plazas de otros servicios (AVE, ALVIA) que vayan vacías, o de los propios AVANT en las plazas vacias asignadas a otras ciudades (Valladolid, Salamanca, Zamora) con las que se comparte trayecto. Vemos impotentes como esos trenes viajan con plazas libres.

3.- Solicitar al ADIF que implementen en su web/App un servicio que actualmente ofrecen por ventanilla pero que se hace prácticamente inviable por este medio; y es que se pueda cambiar un billete formalizado por otro en un horario inmediatamente anterior (incluso dentro de los últimos 30 minutos). Cuantas veces hemos llegado antes a la estación y hemos visto que en una frecuencia anterior a la nuestra hay plazas vacías que no podemos utilizar (no pudiendo llegar antes a nuestros destinos, tanto para trabajar como para descansar en nuestras casas).

4. Solicitar al Ayuntamiento de Segovia y a la Diputación (usuarios tanto de la ciudad de Segovia como del resto de la provincia), que se cree un grupo de trabajo con usuarios del AVANT, para que todas las necesidades de mayores frecuencias puedan ser solicitadas a través de estos organismos directamente al ADIF (a ellos si les contestaran).

Optimizaciones en los desplazamientos desde nuestras casas a la estación del AVE de Segovia:

5. Solicitar al Ayuntamiento de Segovia / Ministerio de Fomento, para que implementen una nueva demarcación horizontal en la rotonda de la Choricera, para permitir que los dos carriles existentes de acceso al vial hacia la estación se cambien por dos carriles de acceso desde el vial hacia la rotonda (con ello se reducirán las retenciones diarias en los horarios más concurridos). Dado que ya no hay desvíos por obras de la circunvalación en esta rotonda, entendemos que esta actuación debería de ser rápida.

6. Solicitar al Ministerio de Fomento la tramitación urgente (proyecto, licitación y ejecución) del vial paralelo a la circunvalación SG-20 que permita la conexión del vial con el lugar que van a dejar construido de futura conexión en el enlace de la Granja de esa circunvalación. Definiéndose las fechas a la mayor brevedad.

7. Solicitar al Ayuntamiento de Segovia que adelante la inversión de la prolongación del vial hacia la rotonda del Pastor, con la pavimentación mínima, sin actuaciones adicionales de urbanización (aceras y saneamiento). Estas inversiones las podrá luego repercutir a los propietarios en la actuación urbanística futura del Plan Bonal. Los terrenos por lo que discurriría en la mayor parte son zona del cordel o adyacentes a terrenos militares.

8. Solicitar al ADIF la mejora los viales de la propia estación. No se cuenta con ningún aparcamiento de corta duración para la dejada y recogida de viajeros; y los accesos al estacionamiento se ven afectados por estos vehículos, así como la llegada o recogida de viajeros de los autobuses.

9. Solicitar al Ayuntamiento de Segovia que se tenga en cuenta a los usuarios habituales de las líneas 11 y 12 de acceso a la estación del AVE, entendiendo que los horarios se deben adaptar a los tiempos de recorrido de los trayectos, pero que puedan adaptarse mejor en los horarios más demandados en los viajes hacia Madrid a primera hora (reduciendo en la medida que sea posible los tiempos de espera en la estación) y en los horarios de vuelta de Madrid (a primera y ultima hora de la tarde) donde podrían esperar ante posibles retrasos de los trenes siempre que no comprometieran los recorridos siguientes. En este punto también se debería de formar un grupo de trabajo de estos usuarios habituales de las líneas 11 y 12 con el Ayuntamiento.

10. Solicitar a ADIF para que reduzca las plazas de rotación a un número lógico en función de su real utilización, y no en un % sobre el total de las plazas disponibles del estacionamiento (se da la paradoja de listas de espera para obtener abonos de aparcamiento mensual, y que sólo se llene la mitad del último módulo del estacionamiento (en dirección hacia Madrid).

11. Solicitar al ADIF para qué en futuras ampliaciones del aparcamiento, lo realice en las cercanías de la estación, duplicando a lo ancho y no a lo largo, dado que se emplean ya más de 5 minutos caminando en llegar a las plazas más lejanas.

Por último, y no menos importante, para apoyarnos en nuestros desplazamientos diarios, solicitar que podamos acceder a ayudas:

12. Convenios de Junta de Castilla y Leon y de la Diputaciones con los usuarios habituales de Media Distancia ferroviaria y de transporte terrestre de las provincias de Segovia y Avila, ampliándolas también al servicio del AVANT. En el caso de Segovia lo pueden solicitar los usuarios del transporte de autobús y los pocos que puedan utilizar el tren convencional. Son reducciones a los precios de los abonos mensuales y activación de abonos de transporte de la Comunidad de Madrid.

13. Formalizar una ayuda al abono mensual del estacionamiento de la estación de 10 euros, como ya se realizó en una temporada, pero no como devoluciones puntuales y mensuales a cada una de las personas que lo soliciten de forma presencial, sino con un convenio con SABA para que se recogiera este descuento en la tarifa. Esta medida la deberá abordar La Diputación de Segovia y el Ayuntamiento conjuntamente para dar cobertura a toda la provincia.