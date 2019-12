Preguntas en torno a la L10

La construcción de la línea 10 se ha convertido en la principal obra pública que está ejecutando la Generalitat. Eso sí, conviene recordar que respecto al proyecto original ha habido cambios. Por ejemplo, ha caído la estación subterránea de Hermanos Maristas. Ahora será en superficie. Pero es que en origen se diseñó esta línea, entonces la T2, para que saliera en superfície en la calle Almassora después de atravesar en subterráneo, desde la calle Alicante, todo el centro histórico.

Me pregunto si la Generalitat ha renunciado definitivamente a este túnel que daba sentido al trazado. Me pregunto también si se renuncia al llamado tranvía orbital para el que se reservó espacio en el puente de Calatrava. Y me pregunto si la línea 10 se conectará con la línea del tranvía que recorre el litoral, como ha pedido alguna vez el alcalde Ribó.