WÖYZA y THE BO DEREK´s actuarán en la 19ª Edición de los Premios de la Música MAKETÓN MAELOC

WÖYZA y THE BO DEREK´s protagonizarán una gala organizada por LOS40 Vigo y presentada por Emma Placer con la que reconoce el trabajo de la gran escena musical viguesa.El miércoles 11 de Diciembre´19 se darán a conocer a los: Artitas, grupos, Dj´s., y productores nominados a esta edición.

Nuestra diva del soul gallego, WÖYZA, será la artista que a partir de las 22:30 H., inicia un evento que reunirá a toda la familia de la escena musical viguesa entorno a su música sobre el escenario del templo del rock local.A mediados de 2019 ha lanzado “Tábula Rasa”, una trilogía en verso, que cuenta una única historia desde el lado más oscuro y perverso de una relación de pareja, cantando con franqueza y perfilando un territorio propio a través de la música. Canciones como “Nunca demasiado tarde”, “Libre” o “Agua Sucia”.

WÖYZA es pionera en Epaña y tras más de una década ha madurado hacia un estilo absolutamente contemporáneo, una fusión en la que encajan los ritmos rotos, melodías, giro, runs venidos del gospel, bases de club y un trabajo coral muy personal.

Tras la entrega de galardones serán THE BO DEREK´s los encargados de cerrar el evento presentando las canciones incluidas en su álbum “10”masterizado por el icónico Mike Mariconda, editado por “Family Spree Recordings”. Este combo de power-rock vigués formado por Oscar Avendaño a la voz y guitarra, junto a los hermanos Martín-Jorge Lorre y Rufus El Guarro…, bajo y batería respectivamente, acumulan muchas horas de vuelo musicalmente hablando, puesto que forman y han formado parte de bandas como: Siniestro Total, Los Profesionales, Reposado, Los Naipes, Los Wavy Gravies, The Allnight Workers, etc.