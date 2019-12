Noche de Copas en el Primero de Mayo

Dos años después la Copa del Rey de Fútbol Sala volverá a pisar la pista del Polideportivo ‘Primero de Mayo’ de Talavera de la Reina para albergar un encuentro correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final en la que el Soliss Fútbol Sala Talavera recibirá a un equipo de la máxima categoría, siendo en este caso el Aspil Jumpers Ribera de Navarra.

El conjunto de la Ciudad de la Cerámica quiere terminar este martes con una barrera histórica dentro de la competición. Y es que nunca fue capaz de pasar más allá de esta ronda, si bien es cierto que en los dos casos anteriores en los que llegó a esta segunda eliminatoria vendió muy cara su derrota frente a equipos por entonces dos categorías superiores como ElPozo Murcia y Palma Futsal.

Los talaveranos esperan que a la tercera sea la vencida y la verdad es que argumentos no le faltan. Primero porque compite como local y segundo porque el equipo pasa por su mejor momento de la temporada con tres victorias consecutivas que lo han asentado en la zona media de la general y mirando de reojo los puestos de playoff.

Pero el encuentro no será nada sencillo, pues detrás del conjunto tudelano, aunque ahora mismo no pasa por su mejor momento con un punto de los últimos quince posibles e igualado con los dos equipos en zona de descenso (Industrias Santa Coloma y Pescados Rubén Burela), se esconde un interesante plantel al que, por desgracia, las lesiones no les están respetando.

Y es que jugadores de la talla del internacional Sergio González, no confundir con el nuestro, o Ferrán Plana todavía están sin estrenarse en la presente temporada, mientras que otros también internacionales como David o David Pazos siguen sin estar recuperados y tampoco estarán en la cita de este sábado.

A pesar de estas ausencias José Lucas Mena ‘Pato’, toda una institución en esto del fútbol sala, contará con un plantel de garantías en el que estarán destacados futbolistas como el veterano meta toledano, natural de la localidad de Lillo, Gus, el argentino Lucas Tripodi, el brasileño Paulo José Pintor ‘Paulinho’ o Alejandro Lemine, que hasta la fecha siempre ha salido en el quinteto inicial del técnico.

Para Rubén Barrios, el rival de este martes “es un equipo muy bien trabajado. De la Primera División es quizá uno de los mejores equipos dentro de la lectura de ataque posicional. Cuentan con un muy buen repertorio en la estrategia y un muy buen portero. Ellos son un Primera División, por lo que son los favoritos. Nosotros vamos a disfrutar del partido con nuestro público para darles una alegría e intentar pasar de ronda”.

De cara a este encuentro el técnico del conjunto cerámico mantiene alguna que otra duda en su convocatoria. Y es que Nacho Pedraza, que lleva un par de partidos fuera de combate por lesión, sigue entre algodones y su presencia ahora mismo no está nada clara. Es por ello que hasta minutos antes del encuentro no se conozca la lista de doce que tomarán parte en la cita.

El encuentro entre talaveranos y tudelanos, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y que arrancará a partir de las 21:00 horas de este martes 10 de diciembre en el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ de Talavera de la Reina, estará dirigido por los colegiados Carlos Rodrigo Miguel y Fermín Sánchez – Molina Tapiador, ambos de Castilla-La Mancha.