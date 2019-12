Denuncian la situación de abandono en una residencia canina de Villarrobledo

Una protectora de animales, Dog Horse City, ha denunciado una posible situación de abandono animal en una residencia canina de Villarrobledo. En las últimas horas se han compartido varios vídeos a través de las redes sociales, en las que se puede ver a los animales en mal estado de salud, sin comida, ni agua. Y en unos de los vídeos, incluso, hay tres perros muertos dentro de una cámara frigorífica y restos de sangre. Ángel Félez, responsable de esta asociación animalista, asegura que estos perros habrían muerto de forma violenta.

Varias protectoras de animales se han personado este miércoles ante esta finca y han denunciado la situación a la Guardia Civil y al juzgado de instrucción de Villarrobledo, pendientes de que una orden judicial les permita entrar a rescatar a los perros que están vivos. Félez explica que el propietario de la finca les ha dado autorización para entrar al recinto pero al no estar presente el dueño de la residencia canina, la Guardia Civil no ha podido entrar a la vivienda. De hecho, no descartan que en las últimas horas se hubieran sacado a estos perros, ante el revuelo generado por la difusión de los vídeos.