Te enseño mi pueblo recibe el visitante 2.000

El programa ‘¿Te Enseño mi Pueblo?’ de la ADRI Ribera del Duero Burgalesa alcanzaba este puente el número redondo del visitante 2.000. Fue en la ruta celebrada en Villanueva de Gumiel, el pasado sábado 7 de diciembre, donde Javi ‘el Pinzas’ y Lola, riberizadores de esta localidad, registraban este dato de un visitante anónimo que simboliza una cifra de la que se muestran satisfechos tanto voluntarios como personal de la ADRI que considera que esto ayuda a dimensionar la creciente demanda que existe por parte del público en general de un producto cultural local, que ponga en el centro a los pueblos y su patrimonio artístico, histórico y natural. El año pasado en el lanzamiento del proyecto se registraron ya más de 500 visitas.

Las opiniones de los visitantes, recogidas por esta entidad mediante encuestas de valoración y reflejadas en su web se muestran en línea con la satisfacción general: Estas son algunas de las citas recogidas en los libros de visitas: “«Es increíble como pasas por un pueblo que no conoces y piensas que no tiene nada, que es como todos los pueblos. Desde el momento que te explican su historia, visitas su iglesia, conoces sus costumbres, etc. tu mentalidad da un giro de 180º. Es maravilloso que un pueblo a priori pequeño, pueda tener tanta historia y tantas particularidades. Pienso volver a hacer este tipo de rutas. Pasamos un mañana muy entretenida y entrañable.» «Me gusta que se de a conocer nuestras raíces y a disfrutar de ello». «Agradecer lo buenas anfitrionas y lo mejor, lo unidas que están las habitantes de este pueblo y la cantidad de actividades que hacen. Enhorabuena por lo interesante que han hecho la ruta». «Aún me quedan visitas y repetir alguna. Una idea estupenda, el próximo año repetiré, la gente que lo enseña muy preparada y amable, me han gustado mucho, muchas gracias por la idea».

El proyecto ‘¿Te enseño mi pueblo?’ busca paliar problemas como la conservación de nuestro patrimonio, la lucha por valorizar el medio rural, la relación intergeneracional o generar negocio en nuestros pueblos, dentro de un programa que permite canalizar y focalizar la participación ciudadana en el estudio de los recursos históricos y posterior muestra a través de rutas gratuitas.

Foto de familia en Fresnillo de las Dueñas del Día del Voluntariado / ADRI Ribera del Duero

Día Internacional del Voluntariado

En la víspera de este puente el salón de plenos del Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas acogió la celebración del Día Internacional del Voluntariado. Allí se realizaron fotos de familia con los reconocimientos recibidos durante 2019: Premio FUNDOS a la Innovación Social y Primer Premio Fuentes Claras a la Sostenibilidad en Pequeños Municipios, otorgado por la Junta de Castilla y León. A continuación se visionaron vídeos institucionales y sobre la actividad de Ribera Voluntariis. Se pasó un breve documental grabado en 1971, en forma de llamamiento a la Unesco para la protección de las murallas de Sanaá (Yemen). Finalmente, se entregaron los diplomas correspondientes al programa anual de formación 2018-2019, y se brindó por un buen fin de año y los mejores deseos para el próximo.