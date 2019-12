La revocación del PGOU vuelve a pleno

La revocación de la aprobación inicial del PGOU, que quedó sobre la mesa el 14 de noviembre con los votos del PSOE, Podemos y Vox vuelve este jueves a Pleno. Mañana se retoma la actividad municipal interrumpida por el proceso de adaptación a la sede electrónica con la convocatoria de esta sesión ordinaria, que arrancará con esta propuesta del equipo de gobierno que hace un mes se encontró con el rechazo de estos grupos, que pedían más información antes de adoptar esta medida, que supone dar un salto hacia atrás en el proceso de revisión de este documento urbanístico.

El portavoz del equipo de gobierno asegura que el Ayuntamiento ha hecho lo que planteó el grupo socialista, que fue el primero que propuso dejar aparcada esta decisión para hacer una consulta a la Junta de Castilla y León para ver si realmente es necesario revocar ese acuerdo adoptado el 17 de octubre de 2014 para solventar los errores de procedimiento que ha detectado el Oficial Mayor. Emilio Berzosa dice que la administración regional ya aportó su opinión en su momento y ha respondido ahora diciendo que no tiene más que añadir en un asunto que compete resolver a los técnicos municipales. Por tanto, en opinión de Emilio Berzosa, al Consistorio arandino no le queda otra que revocar aquel acuerdo de hace alto más de un lustro y hacer las cosas correctamente para desbloquear el proceso y no arriesgarse a que tribunales puedan invalidar su aprobación definitiva ante una posible denuncia.

El Orden del Día de esta sesión plenaria incluye algunas mociones que quedaron sin debatir por falta de tiempo en el último pleno ordinario: la de la ordenanza municipal sobre el arbolado que plantea Podemos o la creación de un monumento, calle o plaza dedicados a la unidad nacional que pide Vox, entre otras nuevas, como la presentada por el PSOE donde cifra en 350.000 euros la colaboración que debería aportar la Diputación provincial en el convenio que mantiene con el Consistorio para el servicio de Bomberos fuera del término municipal.