Podemos pide que se reabra el ala norte de los Jardines

Podemos manifiesta su desacuerdo con el cierre al tráfico del ala norte de los Jardines de Don Diego. Esta formación política ha hecho pública su discrepancia con una medida que considera que no tiene sentido hasta que no vayan a comenzar las obras de reordenación de esta zona, que está todavía pendiente de un proyecto, precedido de un concurso de ideas. El portavoz del grupo municipal de Podemos considera que no tiene ningún sentido cortar el tráfico, con los correspondientes atascos que asegura que ha podido apreciar los últimos días de este puente, y menos aún ante la perspectiva de las fechas navideñas. “Nos parece innecesario que esté cortada la calle, con los correspondientes atascos, hasta que no se vaya a ejecutar el proyecto de reurbanización, que no sabemos cuándo va a ser”, señala Andrés Gonzalo.

Gonzalo entiende que mientras no se vaya a ejecutar el proyecto de reurbanización de los Jardines, que considera muy necesario, es absurdo privar a la zona centro de una veintena de plazas de aparcamiento. Por eso pide la retirada de las vallas que impiden el paso de los vehículos en este tramo. “Cuando se ejecute el proyecto y se vea lo que se quiere hacer con los Jardines de Don Diego, supongo que a lo mejor tiene disminución de plazas de aparcamiento, pero mientras tanto es innecesario”, añade el portavoz de Podemos.