Arnau: "Nos falta algo para sustentar esa calidad que tenemos arriba"

Día de presentación en el Real Oviedo. Concretamente la del nuevo director deportivo, Francesc Arnau, que firmó la pasada semana por la entidad carbayona hasta 2022 y presenció en el palco de Santo Domingo la victoria del conjunto azul contra el Alcorcón.

Arnau, que estuvo a cargo de la dirección deportiva del Málaga durante dos años (2015-2017), ahora tendrá la difícil papeleta, junto a César Martín, Eduardo Rergis y Roberto Suárez, de reforzar la plantilla en el próximo mercado invernal que se abrirá el 1 de enero. Además de César y Eduardo, hoy también le acompañaron en su primera puesta de largo ante los medios Jorge Menéndez Vallina, Federico González y David Alonso Mata.

No hay tiempo que perder y por ello Arnau ya se ha puesto manos a la obra. Habrá movimientos tanto de salida como de entrada en la plantilla y, en cuanto a los jugadores que pueden abandonar el club, el caso más claro es el de Diegui Johannesson. Pero puede que el hispano-islandés no sea el único en dejar la disciplina azul. Con el objetivo de liberar masa salarial, la entidad carbayona estudia la posibilidad de que otros futbolistas, con fichas más altas, dejen su sitio para la llegada de nuevos jugadores.

Javi Rozada sabe que el puesto de central o mediocentro necesita algún efectivo más para afrontar con ciertas garantías la segunda vuelta de la competición y así se lo ha hecho saber a los dirigentes del club.

Escucha aquí la presentación íntegra de Francesc Arnau:

"Vi un potencial enorme en este club, y es un punto muy a valorar para cualquier director deportivo. Hay gente en la casa que en un futuro me puede ayudar. A ver si podemos formar un grupo entre alguno que pueda venir de fuera y alguno que esté aquí. El club a nivel institucional es fuerte", aseguró el exportero.

"Lo tengo claro, pero de momento no he hablado con ningún futbolista. Lo haré en breve para que puedan buscarse una salida con tiempo", destacó sobre las bajas que habrá en enero.

"Es imposible cuantificar las salidas o llegadas que habrán. Haremos las que sean necesarias y las que podamos. Ofensivamente vamos muy bien, pero quizá nos falta algo para sustentar esa calidad que tenemos arriba. Hay que buscar ideas. Habrá casos en los que haya dinero porque lo habrás liberado con salidas, pero en otros, que no tendrás, deberás hacer un intercambio de fichas buscando las necesidades de otro club y ajustarlas a las mías", añadió Arnau.

El catalán admitió que sustentará su trabajo en el mercado invernal en base a tres pilares: "Intentar recuperar jugadores, porque los mejores fichajes están en la plantilla, también buscaremos un perfil muy concreto de incorporación y una tercera vía que tiene que ver con los últimos movimientos de mercado que servirán para mejorar la competitividad".

"Me gustaría que todo el trabajo que pudiera hacer quedara para el Oviedo, como formación o una especie de herencia, para futuros directores deportivos. Me gustaría que se me recordara por esto cuando termine mi etapa aquí", zanjó.

Entrenamiento sin Borja, Nieto y Sangalli

La plantilla tuvo hoy la última sesión de la semana a puerta abierta. Los tres próximos entrenamientos de los azules, antes de recibir al Cádiz, ya serán fuera de los focos.

Cabe destacar que esta mañana se ausentaron Borja Sánchez, Marco Sangalli y Juanjo Nieto. El mediapunta ya no se pudo ejercitar ayer por una gastroenteritis, mientras que el lateral tuvo que abandonar la sesión del martes debido a un golpe en su tobillo izquierdo. Ambos son duda. La novedad fue no ver a Sangalli, que no saltó al césped por precaución, pero se espera que esté listo para el domingo. Quien sí trabajó con normalidad fue Arribas, que dio el susto ayer tras retirarse durante el calentamiento por una sobrecarga.

Por su parte, Joselu, después de dos semanas de lesión, ya pudo realizar la primera parte del entrenamiento al mismo ritmo de sus compañeros.