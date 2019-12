PNV cree que "difícilmente" habrá nuevo Estatuto esta legislatura y EH Bildu y PP le acusan de "dilatar" la reforma

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha admitido que "difícilmente" se podrá aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía de Euskadi en la actual legislatura autonómica -que en principio concluye en septiembre--, una reflexión que el dirigente 'jeltzale' ha planteado después de que EH Bildu y el PP hayan acusado a la formación 'jeltzale', a Elkarrekin Podemos y al PSE-EE de tratar de "dilatar" los trabajos para la modificación del sistema de autogobierno vasco.

Los grupos del Parlamento Vasco han reanudado este miércoles los trabajos de la ponencia de autogobierno de la Cámara, en la que se aborda la reforma del Estatuto político de Euskadi.

En el encuentro, se ha decidido citar a los expertos designados por el Parlamento Vasco para elaborar un borrador de nuevo Estatuto, con el fin de que comparezcan ante la ponencia para ofrecer explicaciones sobre las propuestas que registraron el pasado 2 de diciembre en el Legislativo para la reforma del sistema de autogobierno.

La medida adoptada por este foro parlamentario ha sido criticada por EH Bildu y el PP, que han coincidido al acusar al PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE de tomar esta decisión con el fin de "dilatar" los trabajos para la reforma del Estatuto de Autonomía de Euskadi.

El PNV ha atribuido estos reproches al "nerviosismo electoral" de ambas formaciones, y ha asegurado que "todos" los partidos eran conscientes de que en esta legislatura autonómica -que en principio acabará en septiembre- "difícilmente" iba a poder aprobarse un nuevo Estatuto.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la ponencia, el portavoz 'jeltzale' en la Cámara, Joseba Egibar, ha asegurado que en el Estado español existe una "crisis" del modelo territorial, por lo que es necesario abordar situaciones como las que plantean las demandas soberanistas de Cataluña o las "distintas formulaciones del derecho a decidir".

Egibar se ha mostrado partidario de que, en este proceso, se garantice que las "naciones sin Estado" puedan acceder a un estatus "de respeto y libre determinación". El representante 'jeltzale' también se ha referido a las bases para la reforma estatutaria acordadas el año pasado por el PNV y el PSE, de un mayor contenido soberanista que el acuerdo cerrado ahora por los expertos designados por el PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE.

"DOBLE VÍA"

En este sentido, ha recordado que en la explicación de voto remitida al Parlamento por el experto designado por el PNV para esta labor, Mikel Legarda afirmaba que las bases consensuadas en su día con EH Bildu requerían de una "doble vía", consistente tanto en una reforma estatutaria, como en una modificación de la propia Constitución.

Joseba Egibar ha afirmado que "no cree" que esa 'doble vía' sea necesaria, puesto que, a su juicio, una interpretación "extensiva" de los derechos históricos permitirá acometer los cambios contemplados en dichas bases sin necesidad de modificar la Carta Magna. Además, ha señalado que los textos presentados por los expertos no son "vinculantes" para los partidos políticos.

Respecto a las críticas de EH Bildu y el PP hacia su partido, las ha atribuido al "nerviosismo electoral" de ambas formaciones. En el caso de la coalición soberanista, le ha recomendado que se "sacuda" su "precipitación y nerviosismo".

"Hay tiempo para hablar y trabajar", ha manifestado, tras lo que ha señalado que "todos" los grupos de la Cámara eran conscientes, al iniciar este proceso, que "difícilmente" se iba a "conocer" en esta legislatura un texto articulado sobre un nuevo Estatuto.

"DESPROPÓSITO"

Por su parte, la portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte ha calificado de "despropósito" que se haya optado por volver a citar a los expertos para que la ponencia "vuelva a oírles decir lo que ya han dicho" en sus propuestas.

A su juicio, esta decisión responde al objetivo del PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE de "alargar indefinidamente" los trabajos para la reforma del sistema de autogobierno de Euskadi. "Quieren echar el freno. No parece que quieran tramitar un texto, porque, si no, no estaríamos en estas maniobras para alargar el proceso", ha añadido.

Iriarte, que ha recordado que el Parlamento Vasco lleva ya tres años debatiendo sobre esta reforma, ha advertido de que "ya es el momento de tomar decisiones políticas". La representante de EH Bildu ha afirmado que su grupo esperaba que el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE hubieran tramitado ya su acuerdo de reforma estatutaria a través de una proposición de ley, y ha lamentado que esto no se haya producido.

La portavoz de EH Bildu ha atribuido esta decisión al "vértigo" del PNV a abordar las cuestiones "mollares" de la modificación del sistema de autogobierno, y ha lamentado que los 'jeltzales' hayan renunciado a las bases acordadas el año pasado con su grupo, sustituyéndolas por un "texto Frankstein" como el acordado con Elkarrekin Podemos y el PSE, en el que se mantiene la "supeditación" de Euskadi a España.

Iriarte considera, además, que estos tres partidos también han acordado "dejar morir" a la ponencia de autogobierno, aunque ha asegurado que EH Bildu hará todo lo posible para evitar que este foro parlamentario entre en "vía muerta".

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, no ha entrado en el cruce de reproches entre el PNV y EH Bildu y el PSE. En su lugar, ha optado por poner en valor el texto consensuado por los expertos designados por su grupo y por jeltzales y socialistas.

Dicho documento -según ha explicado- es una "buena base" para acometer la reforma del Estatuto, dado que contempla medidas que "blindan" los derechos ciudadanos y mejoran las políticas sociales.

Desde el PSE-EE, Jose Antonio Pastor ha afirmado que sigue existiendo margen para que los partidos acuerden una actualización del Estatuto "con un consenso amplio y sin sobrepasar la legalidad".

Pastor, que ha recordado que su partido considera que la mejor forma de "clarificar" el reparto de competencias en el Estado es una reforma constitucional, ha afirmado que no cree que el PNV apoye esta vía. En todo caso, ha destacado el esfuerzo que han realizado los expertos designados por su partido, por el PNV y por Elkarrekin Podemos para lograr un "extenso"ámbito de acuerdos, si bien ha advertido de que el PSE no apoyará ninguna medida que aboque a Euskadi "al conflicto y la frustración".

El representante socialista, que ha recordado que su grupo no comparte las demandas que se realizan desde "el ideario nacionalista", ha afirmado que su partido no tiene intención alguna de "ralentizar" los trabajos de la ponencia.

"REHENES"

Por parte del PP, Borja Sémper ha reprochado al PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE que traten de "dilatar" la labor de la ponencia de autogobierno porque "no les interesa" tramitar una reforma estatutaria hasta que no se "resuelvan" las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Sánchez, en las que los independentistas catalanes pretenden abordar el 'derecho a decidir' en una mesa de negociación política.

Sémper ha asegurado que la posición de PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE están "supeditadas" a lo que ocurra en esas conversaciones. "Las decisiones no se toman en Euskadi, sino en Madrid", ha afirmado el dirigente del PP, quien ha denunciado que 'jeltzales', Elkarrekin Podemos y socialistas se han sacado "un as de la manga" al convocar a los expertos para mantener "bloqueada" la ponencia.

"Somos rehenes de los debates que se producen en otros lugares", ha añadido el dirigente popular, quien ha avisado de que la reforma del Estatuto de Euskadi puede llevar a un "callejón sin salida" como el que en su día supuso el llamado 'Plan Ibarretxe'.