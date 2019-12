40 años de ayuntamientos democráticos: "Cuando empezamos no había absolutamente nada"

Las primeras corporaciones democráticas que se incorporaron a los ayuntamientos de la provincia en 1979, se encontraron que todo estaba por hacer. La estructura de gestión era prácticamente inexistente. Como su economía.

Manuel López Maraver (PSOE), fue el primer alcalde democrático de Palma del Río. "Me encontré un verdadero desastre económico. No había prácticamente ningún servicio. Nada. Sólo alcantarillado, agua y basura. Y de trampas...a Sevillana se le debía 12 millones de pesetas, al de la basura más de 7 millones...Vamos, no se podía comprar ni un paquete de puntillas" (risas).

El principal problema en 1979 era el mismo que hoy más preocupa a la ciudadanía, el paro. Pero antes todos los yacimientos de empleo estaban por desarrollarse, prácticamente sólo existía el campo. En la plaza del ayuntamiento todos los días todos los días se reunían vecinos esperando trabajo. Como en tantas plazas de otros tantos pueblos de la geografía cordobesa. López Maraver recuerda que llegaron a reunirse a veces 1.600 personas y que incluso ocupaban las dependencias municipales.

Gonzalo Ariza (PSOE) se ha convertido en el alcalde de Palenciana en este 2019. A sus 31 años, es el alcalde más joven de la provincia."Con una democracia plenamente consolidada, los alcaldes tenemos que gestionar la transición hacia una nueva era mucho más digitalizada. Donde hay menos empleo y más precario. Antes había posibilidades de ganarse la vida, ahora todo es más exigente".

Gonzalo Ariza y Manuel López Maraver. / Cadena SER

Y el reto más importante para los municipios pequeños es la despoblación. "Hay que hacer los municipios más atractivos para que gente de mi edad, amigos míos, vean una oportunidad para quedarse en el pueblo y no emigren a las grandes ciudades. A día de hoy nos hemos formado y trabajos muy especializados en los pueblos pequeños no hay. Pero en eso debemos trabajar", explica Ariza.

La Diputación de Córdoba celebró este miércoles un acto de reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas de la provincia en estos 40 años. Y también a los que han sido responsables de la Diputación de Córdoba. Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, destacó el papel de esta institución "por su trabajo en lo que significa vertebrar la provincia y dotar a todos los ayuntamientos de infraestructuras similares y de servicios públicos de calidad".