Aunque no esté el horno para bollos, y mucho menos para premios, el Deportivo ha entregado a Mujaid la distinción de mejor jugador del mes de noviembre. Un honor para el zaguero, que aseguró estar muy orgulloso. "Estoy sin palabras. Es un honor para mi", afirmó.

Esta es la primera vez que el defensa hace declaraciones tras su entrada en el equipo como titular en el lateral derecho. "No es mi posición, pero adelante con ella, yo estoy contento. Me cuesta un poco más en ataque", explica. "Mi cabeza sigue igual. Me sigo sintiendo jugador del Fabril", confiesa.

Sobre sus primeros partidos y con la encomienda de Luis César Sampedro de abandonar la zaga para ser lateral. "Al principio estaba nervioso, pero los compañeros te ayudan y te corrigen", desvela.

Mujaid, el chico travieso

Luisito, su entrenador del Fabril sorprendió en una entrevista en La Opinión y otra en Radio Coruña Cadena SER en la que definía a Mujaid como "un chico travieso". Una manera de referirse al comportamiento del jugador hasta el momento, con varias faltas de respeto a compañeros y entrenadores y algunos problemas de indisciplina. Mujaid definió a Luisito "como un padre" y reconoce que "soy un chico travieso, pero en el fondo soy buen chico".

Por último, sobre la grave situación deportiva, Mujaid explica que "desde el vestuario creemos que le vamos a dar la vuelta a la situación. Esto te puede hacer madurar. Confiamos en nosotros mismos. Si no lo hiciéramos, madre mía...", finaliza.