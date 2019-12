Huelga de limpiadoras en los institutos públicos

Las trabajadoras de la limpieza en los institutos públicos jiennenses van a la huelga ante el impago de nóminas por parte de las empresas asignadas por la Junta de Andalucía. Son más problemas para la delegación de Educación en Jaén que tiene ya varios frentes abiertos, como los comedores escolares y con el transporte escolar en Alcaudete.

Ya no pueden aguantar más. Y, de hecho, lo llevan avisando desde hace mucho tiempo. Hay trabajadoras que desde el mes de septiembre no tienen dinero con el que afrontar el día a día. Una situación insostenible que ha rebosado el vaso. Por ello ya se encuentran en huelga indefinida.

Las empresas Tempo Facility Services y Netalia Servicios Integrales, con algo más de 100 trabajadoras cada una en la provincia de Jaén correspondientes a alrededor de 70 centros educativos, no están cumpliendo con el pago de nóminas por la limpieza en institutos públicos, además de en otras administraciones públicas. Así lo ha denunciado Dolores Jiménez, la responsable del sector de construcción y servicios de la limpieza en CCOO.

"El conflicto viene generado por las empresas que han entrado a licitación, y ahora no son capaces de cumplir el pliego. Entonces estamos en la misma situación. Se ha generado una enorme deuda de nóminas", señala la responsable de CCOO. Jiménez pide que se rescinda el contrato a las dos empresas responsables del servicio "para que estas situaciones no se repitan” recordando que “cada año viene pasando lo mismo". La responsable del sector de construcción y servicios de limpieza de CCOO en Jaén lamenta que la delegación de educación de la Junta de Andalucía esté haciendo caso omiso a esta grave situación.

Respuesta de la Junta

"La Junta de Andalucía no dice nada. No se han puesto en contacto con nosotros. Lo único que han dicho es que no van a tramitar el pago, sino que abonarán las nóminas. Pero esta es la pescadilla que se muerde la cola”.

Las empresas implicadas han sido convocadas, en un par de ocasiones, a conflictos colectivos sin que se presentaran a la reunión. Jiménez se preguntaba "¿cómo se van a presentar? Si no tienen dinero para pagar ¿qué van a decirnos?".

Las limpiadoras cumplen con los servicios mínimos, que se han decretado cada dos días en los centros educativos afectados.