El Jódar CF da primero

Llegaban los dos conjuntos, Jódar CF y UD Cazorla, al municipal ‘Francisco Herrera Cueva’ de Jódar, tras haberse enfrentado, el fin de semana anterior, en la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato de liga de la Segunda Andaluza Provincial – Grupo 2º, y compartir la primera posición, con el Canena. Competición que se paraliza hasta el mes de febrero, coincidiendo con la campaña de aceituna en la provincia.

Los dos equipos afrontan la competición con la intención de dar continuidad a las plantillas, pero sobre todo lo hacen con la intención de dar minutos a los jugadores menos habituales, por lo que en ambos se vieron algunas caras nuevas, con respecto al partido de la liga.

Hasta el momento, los dos enfrentamientos entre ambos equipos, Jódar y Cazorla, habían estado marcados por la igualdad, victoria por la mínima (1: 0), en la primera jornada de la competición, disputado en Jódar, y empate a 1 el pasado domingo, en el municipal de ‘Los Halcones-Carlos Romero’ de Cazorla.

La primera parte estuvo por esa igualdad y el respeto demostrado en los dos enfrentamientos previos, se imponían las defensas de ambos equipos a los delanteros, aunque los locales ya advertían de su proyección ofensiva, con una acción en la que Maikel conseguía batir al portero visitante, Ángel, pero el colegiado anulaba por presunta posición antirreglamentaria, (Min. 9).

De hecho, el primer gol llegaba, con un balón suelto, si peligro aparente, un balón suelto en el centro del campo, a treinta metros de la portería visitante, Merce conectaba un disparo, sin aparente peligro, pero una mala intervención de Ángel, que no conseguía bloquear el esférico, que se adentraba sin solución al fondo de la portería.

La igualdad se hacía efectiva, también en una acción sin peligro, con un disparo sin peligro por los delanteros visitantes, muy por encima de la portería defendida, para los locales, por Cristóbal, el colegiado se inventa, un penalti inexistente, que Javillillo hacía efectivo y empataba el partido. Resultado con el que se llegaba, apenas sin oportunidades ni para uno ni otro equipo, al final de la primera parte.

Numerosos cambios para ambos equipos en los minutos finales de la primera parte y los primeros de la segunda, que sentaban mucho mejor a los galdurienses, aunque el gol que desnivelaba el marcador (2 : 1), de nuevo para los locales, llegada por medio de un penalti innecesario de Ángel, el portero del Cazorla, sobre Tufos, que el mismo se encargaba de materializar (Min. 53).

A partir de ese momento la superioridad local se hacía aún más patente, con varias oportunidades, que no se llegaban a materializar hasta el Min. 65, en la que Pipa, aprovechaba una defectuosa acción de la defensa del Cazorla, que o dejaba solo ante Ángel al que batía con una preciosa vaselina (3 : 1).

El marcador se ampliaba en el minuto 80, (4 : 1), por medio de Tomy Benítez, al que llegaba un balón en el segundo palo, con la suficiente serenidad para hacer subir el último gol en el marcador.

Los locales tuvieron oportunidad de ampliar el marcador (Min. 89) por medio de Cueva, que no conseguía resolver un rápido contragolpe galduriense, ante el desconcierto visitante. En esos momentos marcado por las reiteradas protestas del veterano Zubi (ex de la U.D Jódar Al-Andalus), ante una equivocada decisión del colegiado, que no señalo unas manos de un jugador local en una acción, sin peligro, en el centro del campo, pero que conseguía provocar a otro veterano como Tufos. Al final los dos jugadores fueron expulsados (Min. 86), Zubi por doble amarilla, la segunda, según el acta, “…Dirigirse a un compañero en los siguientes términos: Que lo revientes, que revientes. Incitando a una conducta violenta”. Mientras Tufos fue expulsado con roja directa por: “Dirigirse a un contrario (Zubi) en los siguientes términos: Eres un Hijo de puta”.

El Jódar suma los tres primeros puntos de la competición, ante su próximo desplazamiento hasta Huesa, en la segunda jornada.

Ficha del Partido

Jódar CF: Cristóbal, Boca, Koro, Tomás, Iván, Manolillo, Tomy Benítez, Merce, Cueva, Pipa y Maikel. Completaban la convocatoria: Tufos, Parra (PS), Gregorio, Cristián, Rubén Montávez, Manuel Jesús y Paco.

UD Cazorla: Ángel, Juanjo, J. Ruiz, Andrés. Álvaro, Aarón, Zamora, Zubi, Elías, Javilillo y Adrián. También formaban parte de la convocatoria: Loren, Dámaso (PS), Zepi, Carrascosa, Raúl Simón y Miguel.

Goles:

1 – 0: Min. 17.- Merce,

1 – 1: Min. 29.- Javilillo (Penalti),

2 – 1: Min.53.- Tufos (Penalti),

3 – 1: Min.65.- Pipa,

4 – 1: Min. 80.- Tomy Benítez.

Arbitro: Juan Antonio Talavera Fernández (Úbeda). Auxiliares: Juan Carlos Sánchez Expósito y Jesús Moreno Jiménez. Amonestaron a los locales Tufos, Iván, Gregorio y Rubén Montávez y a los visitantes Ángel, J. Ruiz, Andrés y Zubi, este fue expulsado por doble amarilla y al galduriense Tufos, por roja directa.

Incidencias: Los aficionados locales mantienen el apoyo para con el Jódar CF, casi 200 personas en el Municipal ‘Francisco Herrera Cueva’, terreno de juego en perfectas condiciones.

Se guardaba un minuto de silencio en memoria y homenaje al padre, recientemente fallecido, de uno de los históricos del futbol local, el Bombas.