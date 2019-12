Bélmez de la Moraleda en defensa del Servicio de Urgencias

‘Bélmez en Defensa de su Sanidad’, concretamente del Servicio Médico de Urgencias, que se había anunciado e intentado suprimir, desde la delegacón territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, previsto a partir del día de ayer, 10 de diciembre, de lunes a jueves. Al final la decisión no se hacía efectiva, ante el malestar generado en toda la población.

Vecinos y vecinas se concentraban en el Parque del Nacimiento junto al Consultorio Médico, tras el anuncio, entre los profesionales de la Zona Sanitaria Huelma-Bélmez de la Moraleda, según el anuncio, desde el día de ayer, 10 de diciembre, durante los meses de diciembre y enero, y de lunes a jueves, el servicio de urgencias se hubiese trasladado a Huelma, donde se alojarían tanto el enfermero y el TES con la ambulancia se ubicarán en Huelma.

La Guardia Civil, tomaba el nombre a algunos vecinos, que repartían octavillas, en las que se daban a conocer, el contenidos de unos mensajes, a los profesionales de la zona sanitaria, en los que se anunciaba la medida.

Momento en el que el alcalde, Pedro Justicia, se dirige a los vecinos y vecinas en el 'Centro de Interpretación de las Caras' / Radio Jódar SER

A continuación todos los asistentes se trasladaban al Salón de Actos del ‘Centro de Interpretación de las Caras’, donde el alcalde, Pedro Justicia, daba a conocer, la situación exacta y el proceso de los hechos, desde que tu conocimiento de la intención de la suspensión del servicio, el pasado 3 de diciembre, con diferentes llamadas y conversaciones con responsables del distrito sanitario, sin respuesta de la delegada territorial de la Consejería de Salud, “… Argumentaban que, a partir del día 10 de diciembre, se suspendía el servicio de urgencias de lunes a jueves, tan solo el Bélmez de la Moraleda en toda la provincia, por falta de profesionales, pero conceden comisiones de servicios a profesionales que pertenecen y tienen la plaza en Bélmez, sabiendo que pertenecemos a un puesto de difícil cobertura... Llame a la delegada, estaba en una reunión en Córdoba, y no me devolvió la llamada. Podría haberlo hecho al terminar la reunión. Hable con el jefe de servicio de la delegación, Luis Pérez, al que le traslade que no entendemos por qué se va a suspender el servicio aquí en Bélmez de la Moraleda, siendo un servicio esencial, con la salud y la sanidad no se puede jugar. El me manifestó que estaba de acuerdo, pero que eran las directrices… Yo llegue a hablar con la empresa de autobuses, estaba dispuesto a meter un grupo de vecinos en la delegación… Gracias a los médicos de Bélmez de la Moraleda, los que vienen a hacer las guardias, que, automáticamente, se pusieron manos a la obra, y consiguieron cumplir con los horarios previstos, se cubrieron todas las plazas en cinco minutos… No entiendo como la gerente del Distrito Sanitario de Jaén tomó esa decisión, sin pensarlo. Cuando vio toda la movilización que hubo por parte del personal sanitario, que está, totalmente, en contra de que se cierra Bélmez, dio marcha atrás automáticamente… Sólo hoy han mandado una circular a todos los profesionales, garantizando el servicio durante los 365 días del año…”.

Respuesta desde el PP

El secretario general del Partido Popular de Jaén y diputado autonómico, Francisco Palacios, ha denunciado la campaña que está llevando a cabo el PSOE “lanzando noticias falsas sobre recortes en materia sanitaria en distintos municipios de la provincia, lo que denota “el nerviosismo de los socialistas y sus malas artes para hacer política”.

El diputado popular ha hecho referencia a la noticia que los socialistas de Belmez lanzaron ayer diciendo que se iban a producir recortes en el servicio de urgencias que se presta en dicho municipio, “pero esa noticia es falsa, lo confirmó ayer la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, No va a haber ningún recorte en las urgencias de Belmez”. Palacios ha indicado que “estos bulos socialistas lo que nos demuestran es que aún no han admitido perder el poder en la Junta y tienen que recurrir nuevamente a las mentiras y a intentar meter el miedo a los jiennenses, pero ya nadie les cree y sus noticias falsas tienen las patas muy cortas”.

Los populares han lamentado “esta forma tan ruin de hacer política que están desarrollando los socialistas, demuestran tener muy poco respeto por la salud de nuestros vecinos y no dudan ni un segundo en inventar falsedades sobre recortes en sanidad”. Para el dirigente del PP “estamos ante la más clara demostración de que quienes han estado treinta y siete años dando a la provincia una sanidad de tercera división, hoy igual maltratando la sanidad pública lanzando mentiras”.