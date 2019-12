"El fútbol no son matemáticas, pero buscamos la excelencia"

La familia culturalista se reunió un año más por Navidad para, en torno a una mesa y un mantel, brindar por un 2020 lleno de éxitos, buenos deseos que están ligados fundamentalmente al regreso al fútbol profesional. Dirigentes, políticos, técnicos, futbolistas, empleados, veteranos, patrocinadores, peñistas y medios de comunicación compartieron una velada en la que la gran novedad fue la coincidencia de los principales representantes de las instituciones públicas de la capital y de la provincia así como la presentación en sociedad de la nueva mascota del club a la que pondrán nombre los propios aficionados.

Iván González y Sergio Marcos, al frente de la mesa presidencial / CYD Leonesa

A la hora de los mensajes, el alcalde de León, José Antonio Díez, se mostró seguro del ascenso a la Segunda División. "Tenéis una gran responsabilidad con la ciudad", dijo el regidor. Por su parte, Eduardo Morán, presidente de la Diputación Provincial, reconoció el esfuerzo realizado por los actuales dirigentes que "han puesto a la Cultural en el lugar que se merece y que nos va dar los premios deportivos merecidos".

El esperado balance del primer tramo del curso deportivo llegó a traves del discurso de Felipe Llamazares, que dejó varios mensajes en la retina. El director general quiso recordar que "tenemos que apoyar a los nuestros. Los jugadores lo dan todo cada día, pero no son máquinas perfectas. Si queremos seguir construyendo, hay que apoyar. Empezamos brillantes, pero el deporte no son matemáticas. Es prácticamente imposible mantenerse los diez meses en lo más alto del rendimiento. Presumimos de nuestro cuerpo técnico. Perseguimos y vamos a luchar por la excelencia y estoy convencido de que todos disfrutaremos". Los evidentes avances logrados en la gestión de la entidad a ocho años vista y el impacto de la entrada de Aspire en la cúpula no pasaron desapercibidos en la intervención de Llamazares.

Y esta vez sí, el entrenador de la Cultural también hizo uso de la palabra para insistir en sus palabras clave que conducen al fin buscado, Según José Manuel Aira, "la empatía, el hambre y la humildad" son valores fundamentales para poner de manifiesto entre sus futbolistas. "Todos tenemos que tener humildad. Nos hace falta mucha para competir, trabajar y conseguir los objetivos. Nada de consigue por tener un nombre o ciertos jugadores", exclamó.