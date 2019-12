La oposición critica el programa navideño

El Grupo Municipal Socialista ha manifestado su malestar por la desaparición de la Feria Blanca de la programación navideña de Medina del Campo. Esta feria contaba con la participación de distintas asociaciones de la villa y formó parte de la programación navideña durante los últimos años.

Pero no ha sido esta la única crítica de los socialistas ya que lamentan que se ha decidido cambiar el formato del pregón de navidad que, en los últimos años se ha celebrado en el Auditorio Municipal y en esta ocasión vuelve a la Iglesia de los Padres Carmelitas. Desde el PSOE entienden que "la naturaleza de este pregón no está relacionada con la liturgia y su traslado de un espacio municipal a una iglesia no demuestra nada más que el Alcalde gobierna para un público muy reducido, dejando de lado a los ciudadanos que no piensan como él". Por esa razón, los socialistas anuncian que no asistirán al acto del pregón.

La otra crítica al programa navideño viene motivada por la presencia de camellos y un elefante en el desfile del 4 de enero. Considera el PSOE que esta iniciativa es vergonzosa y piden al Alcalde de Medina del Campo que diga “No” al elefante e invierta ese dinero en los colectivos y asociaciones que participan sin ánimo de lucro en la Cabalgata de Reyes Magos.

Por su parte, el Grupo Municipal Gana Medina también ha manifiestado su repulsa a la participación de animales vivos en el desfile del día 4 de enero. Recuerdan que en noviembre de 2016, fue aprobada una moción presentada por esta formación en la que se recoge como primer punto que “el Ayuntamiento de Medina del Campo manifiesta su compromiso con los principios éticos, sociales y medioambientales que suponen no causar sufrimiento injustificado a los animales”. Así mismo se instaba a la Junta de Castilla y León a modificar la ley para la no exhibición de animales salvajes en cautividad; ya sea en instalaciones itinerantes, en la vía y otros espacios públicos o en centros comerciales.