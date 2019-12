Otra vez muy malas noticias para el empleo, para los puestos de trabajo en Palencia. Ya se anunció y se comentó el final del turno de noche en FASA-RENAULT en la planta de Villamuriel y que la mayor pérdida de puestos de trabajo le tocaba a nuestra provincia. La noticia se sabía, ya se comunicó y de manera breve, sin molestar mucho al “gigante”, porque no olvidemos que se trata de FASA y tiene un poder inmenso que puede condicionar qué se considera noticia y cuál no, de sus actividades. Pero en ese breve comentario, alguien llamaba la atención sobre la cantidad y cantidad de dinero de nuestros impuestos que se lleva en ayudas, subvenciones y exenciones cada año, para que luego siga jugando a la “eventualidadpor necesidades del mercado” y así, pues parece que no es traumático. No son despidos, son finalizaciones de contrato. Qué farsa más dolorosa jugar con el lenguaje para reflejar el trauma que supone para las personas perder su empleo.

Y a este problema, hemos conocido otro también para este mes, la “finalización de los contratos” en la planta SMP- es decir Peguform, la auxiliar del automóvil que está en el polígono. En este caso son cerca de 150 personas que perderán su puesto de trabajo, pero que “tampoco se consideran despidos” porque eran eventuales . Si seguimos con la farsa y la perversión del lenguaje para reflejar el drama de muchas personas que se volverán a encontrar en el paro y ya conocemos las perspectivas de trabajo que ofrece nuestra provincia. Contratos a tiempo parcial en el comercio y la hostelería, mal pagados, para las campañas de navidad y las rebajas y se acabó. Y eso si hay suerte y cae algo.

Este será un mes especialmente negro para el empleo en nuestra provincia y además el turismo que parece que “salvará todo” según los discursos y los recursos que se le destinan, cada vez ofrece cifras más penosas para nuestra capital y provincia.

De todas formas, propongo especializarnos en promocionar – Palencia, ciudad tranquila, sin colas, ni atascos, sin agobios, en algunas partes podrá estar usted solo - Como contraste al mogollón vivido en casi toda España este puente pasado, igual nos funciona mejor que “Palencia tu destino” para tomar café, como han promocionado en INTUR.