Titi analiza el partido de Copa del Rey

La Copa del Rey es un torneo importante en lo económico. Quizás este año algo menos importante, porque hay menos partidos y por tanto menos rondas ante equipos de similares categorías. Si pasa, la Unión Deportiva Logroñés se podría enfrentar en la próximo ronda, la que se jugará a mediados del mes de enero ante un Segunda o un Primera división, que no podrán ser en todo caso Barça, Madrid, Atlético o Valencia, por lo que solo el Athletic, la Real u Osasuna te podrían apañar una buen taquilla. El resto tendrá un interés relativo porque en lo deportivo, al jugarse en Las Gaunas, perderá emoción pues la capacidad de sorpresa en un campo de Primera como Las Gaunas se reduce bastante. Pero bueno, esto es especular. Sergio Rodríguez está concentrado en el partido de esta tarde.

Jugará en la portería Fid, que estuvo a muy buen nivel en aquel partido que jugó en El Helmántico ante el Salamanca CF UDS. A buen seguro Caneda rotará. Tampoco estarán en el once titular Iago y Olaetxea, que han entrado en la convocatoria a pesar de andar con molestias físicas que les hace trabajar en los entrenamientos a menor ritmo que el resto de sus compañeros. Santos apunta a titular, como Paredes en la banda izquierda, y veremos qué sucede con los extremos, porque en Estella no jugaron ni Ñoño, ni Rubén Martínez ni tampoco Javi Álamo. Y queda por saber qué pasará en el centro del campo, si habrá o no tribote, porque Errasti jugará seguro al ver el pasado viernes la quinta amarilla y por tanto no jugará este domingo ante el Leioa. Sierra tampoco jugó en Merkatondoa, y veremos si Andy Rodríguez descansa o salta de inicio. Rayco necesita continuidad tras su partido en Merkatondoa, y arriba veremos si juega con dos en punta o lo hace solo con Roni y descansa por tanto Ander Vitoria.

Enfrente estará el Marino de Luanco. Viene con dos victorias seguidas, y ocupa mitad de tabla en el Grupo 1 con 20 puntos. Mucho jugador mítico del fútbol asturiano en sus filas como Luis Morán o Alberto Lora, con más de 200 partido en Primera y Segunda. Es un equipo de bajitos en el centro del campo, pero con un delantero tocho arriba como el senegalés Saha, de 1,97 de altura. En portería juega habitualmente Porrón, ex del Lealtad, pero seguro que habrá rotaciones en el equipo de Luanco. La duda es si jugará o no su jugador más acertado de cara a puerta, el mítico Álex Arias, que no jugó el pasado fin de semana en Luanco ante el Sporting B por lesión. Veremos si está recuperado. Si lo está, peligro seguro.

El Marino ha salido esta mañana de Luanco, ha comido en Miranda y ya descansa cerca de Logroño. Volverá tras el encuentro, porque el próximo fin de semana juega en Ibiza. Muchos kilómetros para un club modesto que necesita de estos ingresos coperos para cuadrar el presupuesto.