Santiago Pinto reelegido presidente del Club de Triatlón IMD Segovia

El club Triatlón IMD Segovia celebró el pasado 16 de noviembre la Asamblea para la elección de presidente y para la organización de la próxima temporada.

Se celebraron las elecciones, siendo reelegido por unanimidad de los socios presentes el actual presidente, Santiago Pinto. Para esta nueva etapa la Junta Directiva del club la completa José Antonio Bernardos, que sigue de Secretario, Abraham Tapias, como Tesorero y Guillermo Sanz, como Vocal.

A continuación, se hizo un breve repaso a la temporada que acaba de finalizar, que ha abarcado 10 meses de competición en la que se ha participado en más de 90 pruebas. Los socios celebraron los diversos éxitos del club a lo largo de la temporada, comenzando la tremenda participación en pruebas regionales, nacionales e internacionales. Sólo por la Península, los y las triatletas del equipo han recorrido más de 53.000 km. Hubo tiempo también para destacar la temporada de los más jóvenes, los integrantes de la Escuela de Triatlón han participado, y conseguido buenos resultados, en numerosas pruebas en categoría cadete y en los campeonatos de España de categoría Escolar, aparte de tener una presencia importante en los equipos de categoría absoluta. Además, la infantil del equipo, en su primera temporada, ha conseguido excelentes resultados y numerosos podios. No sólo los más jóvenes fueron motivo de alegría para el club este año, también el equipo femenino retornaba a la competición esta temporada, presentando equipo en la Copa de la Reina de Triatlón y en el Campeonato de España de Triatlón por Relevos. Además, en el campeonato de Castilla y León de Triatlón consiguieron la medalla de bronce. A nivel individual, las chicas del club consiguieron diez podios en campeonatos de Castilla y León y dos platas en campeonatos de España.

En total, el club consiguió en 2019 ocho podios por equipos en los campeonatos de Castilla y León y, a nivel individual, diecisiete en campeonatos de Castilla y León y otros cuatro en campeonatos de España. En otras pruebas regionales, nacionales e internacionales se han conseguido otras cuarenta y tres medallas. Estos éxitos en diversas pruebas permitieron obtener además la tercera plaza por equipos del Ranquin Regional de Triatlón, mientras que la triatleta del equipo, Marta Martín, ha conseguido ser primera en el ranquin regional de duatlón cros y, segunda, en los ranquin regionales de duatlón y de Triatlón.

El único aspecto negativo de la pasada temporada, la pérdida de categoría en la Liga Nacional de Clubes, sirvió de punto de partida y acicate para definir los objetivos de la nueva temporada que comienza. Cómo no podría ser de otra forma el máximo objetivo será el regreso a la segunda división nacional de triatlón, y no solo eso, si no que la dirección técnica del club está trabajando para presentar un equipo con garantías también en la liga nacional de duatlón, donde también se intentaría el ascenso a segunda división, tratando de presentar batalla en ambas citas con equipo masculino y femenino.

El segundo objetivo será, de nuevo, el ranquin regional y por lo tanto, los campeonatos de Castilla y León en todas sus modalidades. Y, para el año que viene, como tercer objetivo, la participación en la Copa de España de Media y Larga Distancia, avalados por la excelente temporada realizada este año por nuestros triatletas en esas modalidades.

Además, este año el club coordina los Grupos de Entrenamiento de Triatlón de la Universidad de Valladolid, uno en el Campus de Segovia y otro en el Campus de Valladolid.

A partir de la segunda quincena de diciembre se abrirán las inscripciones para la próxima temporada. El equipo está abierto a nuevas incorporaciones de chicos y chicas que quieran sumarse a los equipos y, también, a quien quiera empezar a probar en este deporte en cualquiera de sus modalidades, acuatlón, duatlón, triatlón, ya sea con bici de carretera o de montaña. El equipo va a hacer un esfuerzo importante para facilitar a infantiles y cadetes la pertenencia al equipo. Para contactar con el equipo y/o pedir información se puede hacer a través del correo electrónico triatlonsegovia@gmail.com.