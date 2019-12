AVACU alerta de los peligros de algunas guirnaldas luminosas navideñas

La Asociación Valenciana de Consumidores, AVACU, y el Instituto Tecnológico AIDIMME han alertado hoy de los peligros que supone que la decoración navideña luminosa no se adecue a la normativa vigente.

El presidente de AVACU, Fernando Móner, y el responsable del Laboratorio de Luminarias del Instituto Tecnológico AIDIMME, han presentado un informe que recoge los resultados del estudio realizado a una docena de productos luminosos adquiridos en distintos bazares o grandes almacenes. El análisis se ha centrado en los problemas de seguridad que presentaban las guirnaldas navideñas.

Los elementos de estudio que han destacado son la claridad del etiquetado, los aspectos constructivos (el cableado o las conexiones) y los aspectos de inflamabilidad.

Entre las recomendaciones al consumidor, han avisado de que el etiquetaje de los productos tiene que ser claro y conciso. Si unas instrucciones vienen en un idioma no reconocido en nuestro territorio, el usuario podría no entenderlo y, por tanto, no conocer las advertencias de seguridad que se indican.

También hay que tener especial cuidado con las partes pequeñas que puedan ser ingeridas por los niños y niñas. Cualquier objeto fácil de desmontar que tenga un tamaño muy pequeño puede ser peligroso.

Los sistemas de anclaje y las conexiones de los cables deben ir fijadas eficazmente. Un mal cableado o una mala protección de este puede provocar fallos, cortocircuitos o incluso producir pequeños incendios.

Ante todo esto, el presidente de AVACU ha recordado a los consumidores que no tienen que obviar estas infracciones. Hay que verificar que un producto cumpla con la normativa y, de no ser así, hay que reclamar ante quien lo haya vendido.