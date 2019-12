Canarias solicita la presencia permanente de la Guardia Civil en La Graciosa

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL), defendida por el parlamentario de Coalición Canaria (CC) Jesús Machín y presentada junto a sus compañeros David de la Hoz y Oswaldo Betancort, por la que se solicita un destacamento permanente de la Guardia Civil en La Graciosa.

La situación en la isla en materia de seguridad requiere de más presencia dado que “la policía local del Ayuntamiento de Teguise se encuentra totalmente desbordada por no poder asumirla” ha asegurado Machín. Añade que con esta dotación que reclama la PNL, aprobada este miércoles, “damos respuesta a los habitantes preocupados por esta situación, a los que se suman los más de 20.000 mil visitantes que llegan cada año a la isla”.

En este sentido, “los dueños de los negocios, conscientes de la situación, han alzado la voz, a través de la Cámara de Comercio de Lanzarote para que se pongan los medios necesarios, explicó el diputado conejero que destacó que este acuerdo “emane del Parlamento” reconociendo el trabajo de la concejal delegada, Alicia Paéz “para reivindicar, luchar y proteger a sus vecinos gracioseros”, y el de la policía local de Teguise, “que hace malabares para dentro de sus posibilidades dotar de efectivos y realizar trabajos que no les corresponden”.

Machín destacó que hubiera unanimidad en esta Proposición no de Ley cuando el grupo Socialista y el grupo de Podemos se manifestaron contrarios a aumentar la dotación policial en sus intervenciones, que salvo el grupo Popular, ningún diputado de Lanzarote la defendió.

“Es sorprendente que el Partido Socialista considere que no hay inseguridad en La Graciosa y que el Grupo Podemos `piense que la llegada de la Guardia Civil a la isla hará que los vecinos tengan que cambiar su comportamiento”, lamentó Jesús Machín.

En cualquier caso, el estatus de La Graciosa debe ser el punto de partida para seguir mejorando las condiciones de vida, y da la sensación que este gobierno no siente que tiene ninguna obligación con la isla, ya que en el Proyecto de Ley de Presupuestos no existe ninguna partida diferenciada. “desde el Grupo Nacionalista hemos presentado enmiendas corrigiendo tal agravio, “el reconocimiento como isla no era un capricho que figurara en un papel, era un verdadero compromiso con el bienestar de los gracioseros”, insistió Machín