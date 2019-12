Sergio Romero: "Hay que volver a ganar partidos"

Sergio Romero, jugador de la UD Los Barrios, analizaba el estado del equipo gualdiverde después de la vuelta a la competición en el Gruo X y donde los barreños buscarán volver a la senda de la victoria después de cinco partidos sin ganar. 'Es importante desahogarte en estas rachas, ver qué está mal para poder ir a mejor y esperemos que estos días nos hayan servido para poder volver a ganar partidos', declaró el centrocampista que se escuda en que el equipo hizo un gran inicio liguero pero 'ya toca sumar porque no podemos permitirnos dejarnos de sumar tanto tiempo'.

Cuestionado por la falta de gol de los barreños, Romero entiende que es cosa de la suerte. 'En un partido tenemos ocho o nueves ocasiones claras pero si la pelota no quiere entrar no entra y esperemos que el domingo empiece a llegar todo seguido', expresaba el de San Fernando que recalca la tranquilidad del vestuario de una Unión que está a nueve puntos del descenso. 'No hay que confiarse por tener ese colchón porque todos los equipos aprietan y la Tercera es muy complicada'.

Los de la Villa recibirán el domingo al Utrera, el mejor equipo del último mes en el Grupo X, y donde el San Rafael dictará justicia. 'Vienen bien pero en casa somos un equipo complicado y no vamos a ponerle las cosas fáciles a nadie', señalaba el preparador que agradece la confianza brindada en los últimos partidos por el míster Álex Pallarés. 'Estoy contando con muchos minutos y toca seguir trabajando que es lo que cuenta', cerró.