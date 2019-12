Concedida la autorización ambiental para una explotación de 7.200 cerdos de cebo en Mantinos

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este jueves la concesión de autorización ambiental para la instalación de una explotación de 7.200 cerdos de cebos en la localidad de Mantinos (Palencia). Está promovida por la empresa Desarrollos Porcinos de Castilla y León S.L. Se instalarán cinco naves rectangulares idénticas de una sola planta, dedicadas al cebo de cerdos de 20 a 100 kilos con una superficie de 1.631 metros cuadrados y una capaciad de 1.440 plazas por nave.

El proyecto incluye dos balsas de almacenamiento de purines revestidas de hormigón con una profundidad de tres metros y una capacidad total de más de 8.000 metros cúbicos. El purín se esparce y se entierra mediante arado de vertedera o cultivador "lo antes posible", según especifica la promotora del proyecto en la tramitación del mismo. La empresa trabaja con una estimación de 554 bajas de animales al año que serán retirados por un gestor autorizado.

La propia empresa reseña que "no existe coincidencia territorial con la Red Natura 2000, ni con espacios naturales protegidos, ni con planes de conservación o recuperación de especies de flora o fauna. Destaca DEPORCYL destaca que no hay riesgo para la salud humana, no se producen vertidos a las aguas pluviales y no se prevén molestias por ruidos". Las deyecciones animales se generan en forma de purín que se almacena en una balsa con una capacidad de más de seis meses de producción.