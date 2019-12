David Regades: "Si el Puerto quiere estamos dispuestos a comprar As Avenidas para cederlo a la ciudad"

El delegado de Zona Franca de Vigo ha sido muy claro a la hora de poner encima de la mesa soluciones para alcanzar un acuerdo con el Puerto de Vigo en el tema de As Avenidas. Le pone encima de la mesa la posibilidad de, a través de un convenio Zona Franca-Puerto o Zona Franca-Puerto-Concello, poder llevar a cabo la remodelación de los aparcamientos, incluido el robotizado y su futura conexión con el de A Estrela; también para hacer el cambio a toda la zona de As Avenidas. Si la fórmula conveniada no es del agrado del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo que, en las últimas semanas está mostrándose reticente al acuerdo, también plantean la posibilidad de poder comprar los terrenos y desafectarlos mediante una cesión a la ciudad. Lo que tiene claro David Regades es que esa zona de la ciudad la tiene que ganar el ciudadano y no tienen que ser terrenos portuarios. La fórmula de la compra, a un precio justo, le parece una opción interesante y que Zona Franca Vigo ya le trasladó al Puerto. Lo avanzó en Hoy por Hoy Vigo, David Regades.

