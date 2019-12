El Hércules recurre al chantaje emocional para solventar la polémica de la Copa del Rey

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este viernes 13 de diciembre con Daniel Rodríguez.

El Hércules sigue soprendiendo día tras día. El club ha querido solventar la polémica en torno al partido de Copa del Rey del próximo martes ante el Recreativo de Huelva recurriendo al chantaje emocional.

Recordamos que la entidad anunció durante la semana que los abonados debían pasar por caja para presenciar el partido ya que no estaba incluído en el precio del abono. Muchos aficionados ya mostraron su descontento por redes sociales y la mayoría de ellos manifestó su intención de no acudir al partido. Hoy el club ha comunicado que todos aquellos abonados que acudan al Rico Pérez ante el Recreativo podrán entrar gratis a la siguiente eliminatoria, siempre y cuando el Hércules pase de ronda. En la siguiente eliminatoria ya podría tocar un equipo de Primera División.

Además, hoy se ha hecho oficial la incorporación de Francisco Martínez y Francisco Escudero "Paquito" a la nueva Comisión Deportiva. Ellos dos junto a Vicente Mir y Juan Carlos Ramírez acometerán la planificación deportiva de cara al mercado de invierno. A principios de esta semana se produjo la destitución de Javier Portillo como director deportivo del Hércules.

Entrenamiento de este viernes a puerta cerrada / Hercules CF

El partido de este sábado a partir de las 19 horas ante el Badalona no puede ser más trascendental para los alicantinos. El equipo sigue inmerso en una crisis aplastante de juego y de resultados, ocupando puestos de descenso a Tercera División. Ahora mismo los alicantinos son decimoséptimos con 13 puntos a dos del playout y a cuatro de la permanencia, es decir, que ni ganando al Badalona saldrá del descenso.

El equipo ha entrenado este viernes a puerta cerrada en el Rico Pérez y tras ello Vicente Mir ha ofrecido su primera convocatoria en la que no ha habido sorpresas. Ha citado a todos los futbolistas disponibles más Abde y Pedro Torres del filial. Recordemos que el técnico tiene las bajas de Samuel Llorca, Jesús Alfaro y Benja Martínez por lesión y que regresa a una citación después de superar sus problemas en el pubis, Felipe Alfonso. Analizamos la previa con Juan Antonio Carcelén.

La plataforma Unidad Herculana ha pedido a los aficionados del Hércules no entrar al partido hasta el minuto 5 y a partir de ahí entrar al estadio de forma ordenada y civilizada. Tanto a la entrada como en el minuto 22 esta asociación pide que se muestren folios en los que se lea el lema "Respetad el Escudo". Hoy el Hércules ha informado que ha realizado todas las gestiones pertinentes para que sea autorizada la pancarta con el lema "Respetad el Escudo" que los aficionados quieren introducir este sábado en el Rico Pérez. En un comunicado, el club ha recordado que hace dos semanas en el partido ante el Olot esa misma pancarta no entró porque no se pidió autorización para ello, no por ir en contra de la libertad de expresión.

Hablamos también del Intercity Sant Joan a cinco días de jugar el partido más importante de su historia ante el Athletic Club de Bilbao en el estadio Martínez Valero. Hoy se pasa por SER Deportivos el director general del club, Luis García para contarnos cómo va la venta de entradas, y cómo están los ánimos a pocos días de lo que será un día histórico para el conjunto de Sant Joan.

Entradas Intercity - Athletic Club de Bilbao / Intercity Sant Joan

En baloncesto, el HLA Alicante se mide esta noche a domicilio a partir de las 21:00 horas a Cáceres Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de revertir la mala racha de resultados por la que atraviesa el conjunto de Pedro Rivero. Son tres derrotas seguidas las que suman los alicantinos que lo sitúan en undécima posición con un balance de 5 victorias y 7 derrotas mientras que Cáceres es octavo con un balance de 7 victorias y 5 derrotas. Por cierto, no estará esta noche Pedro Llompart que será baja en el partido de hoy debido a unas molestias en el tendón de Aquiles.