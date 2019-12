La Arandina visita al líder

Reto apasionante o "partidazo", como afirma Álex Izquierdo, entrenador de la Arandina, en la previa del encuentro. Este sábado en el Ruta de la Plata de Zamora se miden dos equipos en racha. Los blanquiazules recientemente. Los rojiblancos desde el inicio de temporada. El encuentro de la 18ª jornada comenzará a las 17:30 horas.

La Arandina de Izquierdo no conoce la derrota. El Zamora de Movilla tampoco. El ex delantero de la Arandina, ahora en las filas zamoranas, Borja Rubiato ya lo manifestó esta semana en El Banquilllo de la SER, "esta Arandina ha reconducido el camino con Álex al frente del equipo, no hay más que ver los números", apuntó el madrileño.

El regreso a la competición en el Grupo VIII tras el parón de selecciones autonómicas en la Copa Regiones de la UEFA ha sido positivo para los ribereños en palabras del técnico arandino. "Creo que nos ha venido bien, el equipo está en un buen momento", apuntaba el preparador en la previa de un duelo para el que recupera a Soto, pero vuelve a tener la baja de Borja Plaza.

En las filas zamoranas, Movilla se perderán el choque Perrini, lesionado, y el chileno Ragusa, que abandonó la disciplina el pasado día 6 de diciembre. Los que si estarán serán los ex blanquiazules Piña y Escudero -8 goles- además del mencionado Rubiato. Partido especial.

Lucha por alcanzar el 4º puesto

Por otro lado, los rivales directos de los ribereños por meterse en el play off disputarán una jornada, en teoría sin sobresalto. El Numancia B (4º) recibe el Tordesillas (16º) El Astorga (5º) hará lo propio ante el Almazán (10º)

Las complicaciones llegarán para el Ávila (7º) que jugará en casa ante el Salamanca B (8º) Y el Cristo (9º) visita al Virgen del Camino (13º)