Rozada: "Son dos partidos muy importantes para el futuro; son dos finalísimas"

Al Real Oviedo le espera una semana exigente para finalizar el año con la disputa de 3 partidos en 6 días (2 de Liga y uno de Copa del Rey).

Los azules reciben este domingo (16:00 horas) al Cádiz. Después, el miércoles, afrontarán la Copa fuera de casa contra el Badalona a partir de las 18:00 horas, día en el que además se celebrará la junta de accionistas, y terminarán la primera vuelta con la visita al Racing de Santander, el sábado 21 de diciembre a las 20:00 horas.

La primera piedra en el camino, a priori, será la más complicada. El Cádiz, que comanda la clasificación desde la jornada 2, aventaja en 5 puntos al segundo clasificado y en 8 al tercero. Solo ha perdido 3 partidos hasta el momento, y ha ganado 12 de los 19 encuentros disputados en total. Fuera de casa también es el mejor equipo de la categoría. De 10 partidos jugados lejos del Carranza, ha ganado 5, ha empatado 2 y ha perdido 3.

Pero precisamente ahora es cuando atraviesa su peor racha tras haber conseguido una sola victoria de sus últimos cinco compromisos. A esto hay que sumarle que no gana en el Carlos Tartiere desde hace 42 años. Nos tendríamos que remontar al 30 de enero de 1977 para ver la última victoria del cuadro gaditano en Oviedo, con un resultado de 1-2. Desde el regreso de ambos a Segunda el bagaje es de un triunfo de los andaluces, cuatro de los asturianos y un empate.

Los de Álvaro Cervera se quedarán en la región porque el martes jugarán la Copa del Rey en Les Caleyes contra el Lealtad.

Escucha aquí la rueda de prensa de Javi Rozada:

El técnico carbayón, que compareció ante los medios, ofrecerá mañana una convocatoria para la que será baja Saúl Berjón. "Hay gente que está un poco tocada, y si hay algún cambio sería por eso. Si están todos bien, repetiré once", afirmó el ovetense.

"Las victorias refuerzan el día a día. Hubo cosas que descentraron, pero sabemos de sobra lo que hay que hacer para ganar el domingo, y eso me tranquiliza. Estos dos partidos son muy importantes para el futuro. Son dos finalísimas y las tenemos que afrontar con la máxima intensidad y el máximo compromiso", añadió.

"El Cádiz es un equipo que se agarra muy bien a los partidos y que compite muy bien. Cuando piensas que lo tienes controlado, en nada te salen a la contra. Como te confundas ellos lo aprovechan muy bien. Muchas veces se deja dominar porque es cuando más cómodo se siente. Salen muy bien cuando hay espacios. Tendremos que ajustar mucho las vigilancias", comentó sobre el próximo rival.

Una de las mayores preocupaciones de Rozada sigue siendo el estado del césped del Tartiere: "El campo está un poco peor que el otro día contra el Rayo. Están haciendo todo por tenerlo en las mejores condiciones, pero no se puede. No lo quiero poner como excusa. Tenemos que jugar ahí y afrontarlo como lo hicimos la última vez. Nos condiciona muchísimo, pero es lo que hay. Van a sembrar algunas zonas durante el parón y ojalá pueda mejorar para la segunda vuelta".

Por último, aseguró que se mantenía al margen de las negociaciones que estuviese llevando a cabo el club de cara al mercado invernal: "No he hablado con Arnau absolutamente nada de nombres. De fichajes no puedo decir nada porque lo desconozco".

Estadísticas con Daniel Ocón Arraiz

Dirigirá el encuentro en el Tartiere el árbitro riojano, de 39 años, Daniel Ocón Arraiz. Al Oviedo le ha arbitrado en siete ocasiones con un balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Por su parte, al Cádiz, le ha pitado diez veces donde ha acumulado cinco triunfos, tres empates y dos derrotas.

En esta campaña solo ha dirigido un encuentro a cada uno (Cádiz 2-0 Girona y Dépor 3-2 Oviedo).

En el VAR estará el colegiado castellonense Oliver de la Fuente Ramos.