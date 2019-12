Otro robo más en Ciudad Naranco

Mientras la Policía y la Guardia Civil les siguen la pista, todo parece indicar que la desgraciadamente afamada banda del Seat León continúa con su intensa actividad delictiva. En la madrugada de este viernes, el objetivo de los cacos ha sido el Bar Barrio, en la ovetense calle de Torreceredo, en Ciudad Naranco. Según un testigo presencial, en torno a las dos de la madrugada un vehículo oscuro se detuvo delante del bar; de él se apearon dos individuos encapuchados que rompieron la luna del local con un maza, entraron y, en apenas unos segundos se hicieron con la recaudación de la máquina tragaperras. A pesar de que el establecimiento contaba con alarma y de que el testigo avisó rápidamente a la policía, cuando las patrullas llegaron al lugar no quedaba ni rastro de los ladrones: “Sabían a lo que venían porque fueron directos a la tragaperras; había lotería y otros objetos de valor y ni los tocaron”.

Así nos lo ha contado, en Hoy por Hoy Asturias, la propietaria del local, Ana Garrote: “En apenas unos segundos llegaron y se marcharon; fueron directamente a por los cajones con la recaudación de la máquina tragaperras”. Por la forma de proceder, todo apunta a la Banda del Seat León. Y no es la primera vez, hace poco, y por el mismo método, los cacos ya visitaron también el Bar Barrio. Además no es el único en la zona. Ana nos explica que “en el último mes han entrado en al menos otros cuatro negocios de la zona”. La propietaria del Bar Barrio no encuentra otra solución a la inseguridad con la que viven que mayor vigilancia por parte de la policía “o un sereno a algo que paguemos entre todos”. Aunque reconoce que, lo mejor, es que “la policía de con ellos cuanto antes”.