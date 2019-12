Lo que nos cuestan las elecciones

Igual ya no se acuerdan. El 26 de mayo pasado se celebró una triple cita electoral: europeas, municipales y forales. Lo he recordado al recibir el informe de fiscalización del Tribunal vasco de cuentas sobre las únicas que le competen: las forales. Y, aunque no es nuevo, sí me parece relevante recordar con datos, lo que nos cuestan a todos estas citas...sobre todo porque no es descartable que tengamos terceras generales.

Bueno pues sólo en las elecciones forales los partidos vascos se gastaron 2'4 millones de euros; solo en las forales...a razón de 15.700 euros cada juntero (que muchos ni sabrán a qué se dedican). Por decirlo todo, no se gastaron todo a lo que tenían derecho. Y como curiosidad, PNV y Podemos donde más gastaron fue en Bizkaia; EH Bildu y el PSE en Gipuzkoa; y el PP, Álava. ¡

Ah! El Tribunal concluye que han cumplido razonablemnte. Pero, como las otras dos elecciones las fiscaliza el de Cuentas de Madrid no sabe si ha habido cruce de gastos ni ha analizado la posible existencia de gastos al margen de lo presentado. Cuestión de fe.